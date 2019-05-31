Derince yeni Çınarlı Mezarlığının hemen üstünde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu 110 itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa süre içinde olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Alevleri kontrol altına alan ekipler soğutma çalışması yapıyor.
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Ormanlık alanda yangın çıktı
Derince yeni Çınarlı Mezarlığının hemen üstünde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz