Yıldız Entegre, ‘En büyük 45’ arasına girdi

İstanbul Sanayi Odası, her yıl merakla beklenen “Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” listesini açıkladı. Türkiye’deki sanayi kuruluşlarının 2018 performanslarına göre hazırlanan listede geçtiğimiz yıla göre 6 sıra yükselen Yıldız Entegre, 3,4 milyar TL’yi aşan cirosuyla Türkiye’nin en büyük 45’inci sanayi şirketi oldu. Yıldız Entegre, yurt içi ve yurt dışı pazarlarda gösterdiği başarılı performansıyla orman ürünleri sektörünün de zirve kuruluşları arasında yer aldı. Yıldız Entegre, sadece özel kuruluşların bulunduğu listede ise 41’inci sırada yer aldı.

‘GURUR DUYUYORUZ’

Konuyla ilgili açıklama yapan Yıldız Entegre Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Yıldız, ülkesi için üretmeyi, yatırım yapmayı ve istihdam sağlamayı ilke edinmiş bir şirket olarak, İSO 500 listesinde ilk 50 içinde yer almaktan büyük gurur duyduklarını ifade ederken, “Türkiye’nin gelecek hedeflerine ulaşabilmesinde sanayi kuruluşlarının rolü ve sorumluluğu çok önemli. Yıldız Entegre olarak, ‘Üreten Güçlü Türkiye’ vizyonuna katkıda bulunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi gelecek dönemde de yatırımlarımıza hız kesmeden devam edecek; ülkemizin ekonomik kalkınmasına elimizden gelen her türlü desteği sunmayı sürdüreceğiz” dedi.

“ÖNEMLİ OLAN HAKKINI VERMEK”

Yıldız Entegre’nin sektörünün lideri olmasını daima büyük bir özveri ile çalışmaya borçlu olduklarına vurgu yapan Yıldız, “Önemli olan lider olmak değil, bu unvanı korumak ve hakkını vermek. Bunu da başaracağımıza olan inancımız tam. Bizi bugünlere getiren tüm Yıldız Entegre çalışanlarına, ülkemizin ve dünyanın dört bir yanındaki bayilerimize, iş ortaklarımıza ve bizi tercih eden tüketicilere çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.