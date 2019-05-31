Pirelli çalışanları iftarda buluştu

Pirelli ve Prometeon ev sahipliğinde Lastik-İş Sosyal Tesisleri’nde iki ayrı gecede gerçekleşen iftar programına Pirelli Türkiye CEO’su Gian Paolo Gatti Comini, Prometeon Türkiye Fabrika Direktörü Bahadır Özer, Prometeon Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Alper Tokalp, Prometeon Türkiye Kalite Direktörü Alper Erkal, Lastik-İş Genel Başkanı Alaaddin Sarı, Mali İşler Dairesi Başkanı Necdet Ulusoy, Örgütlenme Dairesi Başkanı Alperen Şakacı, Eğitim Basın-Yayın Dairesi Başkanı Salih Gür ve Kocaeli Şube Başkanı Yusuf Bayraktar katıldı.

İFTARA İLGİ BÜYÜKTÜ

İftar programında ayrıca Pirelli İnsan Kaynakları Müdürü Serpil Köşker, Pirelli Motorsport Fabrikası Üretim Müdürü Atilla Gidergi, Pirelli Teknoloji ve Kalite Müdürü Özüm Akın, Pirelli Teknik ve R&D Müdürü Semih Öngir, Prometeon Türkiye Üretim Müdürü Önder Kılıç, İnsan Kaynakları Müdürü Ayça İnaltekin, İK İş Ortağı ve Endüstriyel İlişkiler Müdürü Okan Vural, Endüstriyel Kalite Müdürü Ertan Akman, Ar-Ge Müdürü Nail Güntut, Mühendislik Müdürü Nuri Erdoğdu, Bakım Müdürü Serkan Topal, Kalite Sistemleri Müdürü Hakan Akkuş, Güvenlik Müdürü İhsan Kaya, Market Kalite Müdürü Merdan Bozkurt, Lastik-İş Kocaeli şube yöneticileri Gökhan Atalay, Akın Giray ve sendika işyeri temsilcileri de hazır bulundular.

BAYRAMI KUTLADILAR

İftar yemeği öncesi, Pirelli Türkiye CEO’su Gian Paolo Gatti Comini, Prometeon Türkiye Fabrika Direktörü Bahadır Özer, Prometeon Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Alper Tokalp, Lastik-İş Genel Başkanı Alaaddin Sarı birer konuşma yaparak tüm çalışanların Ramazan ayını kutlayıp, birlikte olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.