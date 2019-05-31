Gölcük Şirinköy Mahallesi Celal Bayar Caddesi’nde bulunan bir apartmanın çatısının onarımı sırasında kaynak yapılırken sıçrayan kıvılcımlar yangına neden oldu. Çatıda bulunan işçiler yangını söndürmeye çalıştı. İşçiler başarılı olamayınca itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi yangını büyümeden söndürdü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Onarım yapılırken çatı yandı
Gölcük'te, çatının onarımı sırasında kaynak yapılırken yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesi ile yangın söndürüldü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz