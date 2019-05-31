Karamürsel Altınkemer Halk Plajı'na gelen Muhammet Elcik ile eşi Emine Elcik'in "Paşa" adındaki "golden" cinsi köpekleri bir anda denize atlayarak açılmaya başladı. Köpeklerinin ardından Muhammet Elcik de denize atlayarak köpeğini kurtarmak için yaklaşık 1 kilometre açıldı. Köpeğiyle denizde yaşam mücadelesi veren Muhammet Elcik'in eşi olayı yetkililere bildirdi. Boğulma tehlikesi geçiren Elcik ve köpeği, Karamürsel itfaiye ekiplerinin yanlarında getirdiği botla kurtarılarak kıyıya getirildi. Kıyıya çıkan Muhammet Elcik, sağlık ekipleri tarafından ambulansa alındı. Elcik daha sonra evine gönderildi.
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Köpeğini kurtarmak isterken boğulma tehlikesi geçirdi
Karamürsel'de denize atlayan köpeğini kurtarmak isterken boğulma tehlikesi geçiren kişiyi, itfaiye ekibi kurtardı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz