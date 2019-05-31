AKP'de bayramlaşma programı belli oldu

AKP İl ve ilçe teşkilatlarının bayramlaşma programları belli oldu. Ramazan Bayramı’nın ilk gününde il ve tüm ilçelerde bayramlaşmalar gerçekleşecek.
İŞTE TÜM İLÇELERİN BAYRAMLAŞMA PROGRAMI:
10.00: Karamürsel – Mehmet Ellibeş
10.00: Derince – Fikri Işık
10.00: Başiskele – Tahir Büyükakın
10.00: Dilovası – İlyas Şeker
10.00: Kartepe – Mehmet Akif Yılmaz
10.00: Gölcük – Radiye Sezer Katırcıoğlu
10.00: Kandıra –Sami Çakır
10.00: Gebze – Cemil Yaman
10.00: Darıca – Emine Zeybek
10.30: Çayırova – Emine Zeybek
10.30: Körfez – Fikri Işık
11.00: İzmit – Tüm vekiller (İl Başkanlığında)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz