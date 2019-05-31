AKP'de bayramlaşma programı belli oldu

AKP İl ve ilçe teşkilatlarının bayramlaşma programları belli oldu. Ramazan Bayramı’nın ilk gününde il ve tüm ilçelerde bayramlaşmalar gerçekleşecek.

İŞTE TÜM İLÇELERİN BAYRAMLAŞMA PROGRAMI:

10.00: Karamürsel – Mehmet Ellibeş

10.00: Derince – Fikri Işık

10.00: Başiskele – Tahir Büyükakın

10.00: Dilovası – İlyas Şeker

10.00: Kartepe – Mehmet Akif Yılmaz

10.00: Gölcük – Radiye Sezer Katırcıoğlu

10.00: Kandıra –Sami Çakır

10.00: Gebze – Cemil Yaman

10.00: Darıca – Emine Zeybek

10.30: Çayırova – Emine Zeybek

10.30: Körfez – Fikri Işık

11.00: İzmit – Tüm vekiller (İl Başkanlığında)