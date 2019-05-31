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Özka Lastik, İSO 500’de 371’nci sıraya yükseldi

Türkiye’nin yerli markası Özka Lastik, İSO 500 sıralamasında geçen yıla göre 55 basamak birden yükselerek 371’inci sırada yer aldı.
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İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl gerçekleştirilen ''Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" 2018 yılı araştırması açıklandı. Zirai ve iş makinası lastiklerinde lider marka Özka Lastik, İSO 500 listesinde 2017 yılında 426. sıradayken 55 basamak öne geçerek 558 milyon TL’lik ciro ile 371. sırada olmaya hak kazandı.

İHRACAT ŞAMPİYONU

Dünyada 80’den fazla ülkeye ihracat yapan ve 2017 yılında ihracatını en çok artıran şirket olarak Türkiye şampiyonu seçilen Özka Lastik,  İSO 500 listesindeki ihracat sıralamasında da 2017 yılına kıyasla 16 basamak ilerleyerek 179. Sırada yerini aldı.

YÜZDE 80 İHRACAT

Dünyada zirai ve iş makinası lastiklerinde dev markalarla rekabet halinde olan ve üretiminin yüzde 80’den fazlasını ihraç eden Özka, 2018 yılını 80 milyon dolarlık ihracat tutarı ile kapattı. Özka Lastik Yönetim Kurulu Başkanı Şerif Kanık, 55 basamak yükselip, 371’inci sırada yer almalarından memnun.

ÖZKA LASTİK HAKKINDA BİLGİ

Türkiye’nin en büyük lastik fabrikalarından biri olan Özka Lastik, 100% yerli sermaye ile 1991 yılında Kocaeli’nde kurulmuştur.  Kendi bünyesinde yer alan Arge Merkezi’nde yürüttüğü çalışmaları, 900 kişilik istihdamı, yenilikçi teknoloji ile yürütülen üretim süreçleri, inovatif bakış açısı ve sektörel tecrübesini kalitesinin arkasındaki en önemli güç olarak tanımlamaktadır. Günlük 130 ton üretim kapasitesi ile traktör, biçerdöver, römork, bahçe-tarla, iş makinası, forklift, kamyonet-minibüs, askeri lastik gruplarında ulusal ve uluslararası standartlara uygun lastik üreten ve kazancını yatırıma dönüştüren Özka, yaptığı yatırımlar neticesinde 2020 yılında üretim kapasitesini 55% artırmayı planlamakta; Türkiye’de lider marka olmanın yanı sıra marka bilinirliği ve müşteri memnuniyetine yönelik global projeleri ve Arge çalışmaları ile dünyada da zirai ve iş makinası lastiklerinde ilk 3 markadan biri olma hedefiyle büyümesini sürdürmektedir.

Bugün 15:59 TSİ - Ekonomi

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