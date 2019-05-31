İzmit eski esnaflarından, Önder Kuruyemiş’in kurucusu Ferruh Önder (92) vefat etti. Evli ve üç çocuk babası merhumun cenazesi yarın (1 Haziran 2019) öğle namazını müteakip Çukurbağ Mahallesi Hüseyin Paşa Camiinden kaldırılacaktır. Kocaeli Gazetesi olarak merhuma Allah'tan rahmet sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.
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Önder Kuruyemiş’in kurucusu Ferruh Önder vefat etti
İzmit eski esnaflarından, Önder Kuruyemiş’in kurucusu Ferruh Önder (92) vefat etti.
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Yorumlar
(2 )
Kadir Kapıcıoğlu - Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun allah sevenlerine sabırlar versin
Hekimoğlu - Allah rahmet eylesin
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