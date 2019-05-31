Önder Kuruyemiş’in kurucusu Ferruh Önder vefat etti

İzmit eski esnaflarından, Önder Kuruyemiş’in kurucusu Ferruh Önder (92) vefat etti. Evli ve üç çocuk babası merhumun cenazesi yarın (1 Haziran 2019) öğle namazını müteakip Çukurbağ Mahallesi Hüseyin Paşa Camiinden kaldırılacaktır. Kocaeli Gazetesi olarak merhuma Allah'tan rahmet sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.