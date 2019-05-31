İzmit Belediyesi, Kadir gecesi nedeniyle binlerce vatandaşa helva dağıtacak. Yürüyüş Yolu, Fevziye Camii, Zincirlikuyu Camii ve Mehmet Ali Paşa Camii önlerinde dağıtılan 7000 kase helva dağıtılacağını söyleyen yetkililer “ Yürüyüş Yolu’nda saat:22.00, Fevziye Camii, Zincirlikuyu Camii ve Mehmet Ali Paşa Camii’nde teravih sonrası saat:23.00’te dağıtımları gerçekleştireceğiz” dediler.
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İzmit Belediyesi helva dağıtacak
İzmit Belediyesi, Kadir gecesi nedeniyle binlerce vatandaşa helva dağıtacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz