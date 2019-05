İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in belediyeye etik olmayan şekilde siyasilerin de işe alındığı yönündeki çıkışına AKP Kocaeli Milletvekili Emine Macit Zeybek'ten zehir zemberek açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Zeybek, "Mesleki büyüğü ve üstat" olarak Hürriyet'i uyardı ve "Attığın adımlara dikkat et" dedi.

İşte o açıklama:

"Fatma Hanım Belediyeyi yönetmek, meclis kürsüsünden ahkâm kesmeye benzemiyor değil mi? Vah…Vah…Vah… Baktın Belediyeyi yönetemeyeceksin sağa sola saldırmaya başladın. Millet senden hizmet bekliyor. Orası ağlama duvarı değil.

Fatma Hanım, bugünkü basın toplantısında esti gürledi. “Hepsini aynı gün atardım.” “**ATARDIM**”.... **SEN DİKTATÖR MÜSÜN? ** Bir de hukukçu olacaksın, bu zihniyetle mi Belediyeyi yöneteceksin? “Usulsüz memur alımı yapılmış” diyorsun belgeyle ispatla da ne gibi usulsüzlük yapılmış öğrenelim. Usulsüz memur alımı yapılanlardan biri de benim kardeşimin eşiymiş, “ Emine Hanımın niye bağırdığı da belli oluyor” Niye bağırıyormuşum, açıkla da kamuoyu öğrensin. Kardeşimin eşi yıllardır belediye de çalışıyor. Yıllarca temizlik firmasında çalıştı. Taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi kararından sonra Bekaş’ta çalışmaya başladı. Memur olabilmek için gerekli sınavlara girip kriterleri tamamladığında memur kadrosuna geçti. 14 yıllık bir personelin memur kadrosuna geçmesinde nasıl bir hakkaniyetsizlik var?

Fatma Hanıma göre bunun için bağırıyormuşum? Kullandığı ifadeye bak! *ÖNCE BULUNDUĞUN MAKAMIN AĞIRLIĞINA YAKIŞIR ŞEKİLDE KONUŞMAYI ÖĞREN.* Beyanatında bizleri “ Millet için, işçi için, gariban için” kürsüye çıkmaya davet ediyorsun. Oy derdin olmadan vekilliğin döneminde hangi garibanın, yetimin, fakir fukaranın yarasına merhem oldun, sofrasına oturdun, elinden tuttun. Söyle de biz de bilelim. Şov amaçlı fabrika kapılarında beklemekle, meclis kürsüsünde tribüne oynamakla işçinin, garibanın yanında olunmuyor. Eline yetki geçer geçmez, ilk icraatın insanların ekmeği ile oynamak oldu. *HUKUKÇU MESLEKTAŞIN VE MESLEKİ ÜSTADIN OLARAK SANA TAVSİYEM, HUKUKÇU KİMLİĞİNİ UNUTMADAN, KULLANDIĞIN HER CÜMLEYE VE ATTIĞIN HER ADIMA DİKKAT ET!!!*