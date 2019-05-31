Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 17:01 TSİ- Asayiş G: Bugün 17:04 TSİ

"Borcum var" diyerek intihar etmek istedi

Kartepe Ataevler Mahalleside M.Z.Y. isimli şahıs, borcu olduğu gerekçesiyle intihar girişiminde bulundu. Şahıs, müzakereci polisin ikna etmesi üzerine aşağıya indi.
mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Alınan bilgiye göre Kartepe Ataevler Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi üzerinde bulunan inşaat halindeki üç katlı binanın çatısına çıkan M.Y.Z. isimli şahıs borcu olduğu gerekçesiyle intihar teşebbüsünde bulundu. Atlayacağını söylemesi üzerine çevredeki vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken müzakereci polis şahsın yanına çıkarak ikna etmeye çalıştı. Polislerin yaklaşık 2 saat süren çabalarının ardından M.Z.Y. isimli şahıs ikna edilerek aşağıya indirildi. Gözaltına alınan şahıs, sağlık kontrolü için önce hastaneye, ardından da ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Nuri AKÇAHARMAN

Bugün 17:01 TSİ - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
"Eşim beni ağabeyimle aldattı" mask
"Eşim beni ağabeyimle aldattı"
Şehidimizin cenazesi Kocaeli'de mask
Şehidimizin cenazesi Kocaeli'de
Hafriyat kamyonu TIR’a çarptı mask
Hafriyat kamyonu TIR’a çarptı
Körfez’de zincirleme kaza: 6 yaralı mask
Körfez’de zincirleme kaza: 6 yaralı
2018'de 95 kişi kazada öldü mask
2018'de 95 kişi kazada öldü
İş adamının katil zanlıları hakkında karar çıktı mask
İş adamının katil zanlıları hakkında karar çıktı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
İzmit Belediyesi’nde işten çıkartılanlar BAKIN KİM ÇIKTI? mask
İzmit Belediyesi’nde işten çıkartılanlar BAKIN KİM ÇIKTI?
İzmit Belediyesi'nde "10 işçi" açıklaması mask
İzmit Belediyesi'nde "10 işçi" açıklaması
İzmit Belediyesi'nde iki amirin görevine son verildi mask
İzmit Belediyesi'nde iki amirin görevine son verildi
Hürriyet'ten çalışanlarına maaş müjdesi mask
Hürriyet'ten çalışanlarına maaş müjdesi
"Eşim beni ağabeyimle aldattı" mask
"Eşim beni ağabeyimle aldattı"
Başiskele'de yılan paniği! mask
Başiskele'de yılan paniği!

GALERİ

Atafen Koleji’nden yine muhteşem ödül töreni mask
Atafen Koleji’nden yine muhteşem ödül töreni
İzmit Tarihi Çarşı’dan bayrama özel nostaljik hediyeler mask
İzmit Tarihi Çarşı’dan bayrama özel nostaljik hediyeler
330 milyon TL'lik "tuzak" mask
330 milyon TL'lik "tuzak"
Mezarlık içinde cenin bulundu mask
Mezarlık içinde cenin bulundu
“Vurursun, vuramazsın” şakası KANLI BİTTİ! mask
“Vurursun, vuramazsın” şakası KANLI BİTTİ!
İzmitli öğretmenin single’ı büyük ilgi gördü mask
İzmitli öğretmenin single’ı büyük ilgi gördü
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL