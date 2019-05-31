Alınan bilgiye göre Kartepe Ataevler Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi üzerinde bulunan inşaat halindeki üç katlı binanın çatısına çıkan M.Y.Z. isimli şahıs borcu olduğu gerekçesiyle intihar teşebbüsünde bulundu. Atlayacağını söylemesi üzerine çevredeki vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken müzakereci polis şahsın yanına çıkarak ikna etmeye çalıştı. Polislerin yaklaşık 2 saat süren çabalarının ardından M.Z.Y. isimli şahıs ikna edilerek aşağıya indirildi. Gözaltına alınan şahıs, sağlık kontrolü için önce hastaneye, ardından da ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Nuri AKÇAHARMAN
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"Borcum var" diyerek intihar etmek istedi
Kartepe Ataevler Mahalleside M.Z.Y. isimli şahıs, borcu olduğu gerekçesiyle intihar girişiminde bulundu. Şahıs, müzakereci polisin ikna etmesi üzerine aşağıya indi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz