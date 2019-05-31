Gebze'de köprünün beton ayağına çarpan otomobilin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Alınan bilgilere göre, kaza dün öğle saatlerinde, D-100 Karayolu Tatlıkuyu mevkiinde meydana gelmişti. İstanbul istikametine giden Paşa Göç idaresindeki 34 BOH 154 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu köprünün beton ayağına çarpmış, sürücü Göç hasar gören araçta sıkışmıştı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekibi tarafından araçtan çıkartılan sürücü 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Paşa Göç hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.