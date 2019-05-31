Kocaeli'de 30 hakim ve savcının yeri değişti

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi'nin, Adli ve İdari Yargı 2019 Yılı Ana Kararnamesi ile 3 bin 722 hakim ve savcının görev yeri değişti.

Alınan bilgiye göre, kararname ile adli ve idari yargıda 3 bin 722 hakim ve savcının görev yeri değişti.



Aralarında, Diyarbakır, Samsun ve İzmir'in de bulunduğu 20 ilin başsavcısı yeniden belirlendi.



Kararnameyle ayrıca Van, Diyarbakır, Kayseri ve Trabzon bölge adliye mahkemeleri faaliyete geçirildi, bu mahkemelerin hakim ve savcı ihtiyacına göre atamalar yapıldı.



Kararname listesi, kurulun internet sitesinden açıklanacak

İşte yeri değiştirilen hakim ve savcılar

GİDENLER:

Yusuf COŞKUN Kocaeli Ağır Ceza Mah. Başkanı İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mah. Başkanlığı

İhsan AKTAŞ Kocaeli C.Savcısı İzmir C.Savcılığı

Kemal GÜNGÖR Kocaeli Ticaret Mah. Başkanı İstanbul Anadolu Ticaret Mah. Başkanlığı

Dilek TOSUN Kocaeli C.Savcısı Kayseri Bölge Adliye Mah. Üyeliği

Emel TÜRKOĞLU Kocaeli Hâkimi Kocaeli Ticaret Mah. Başkanlığı

Yasin TEMEL Kocaeli Hâkimi Diyarbakır Ağır Ceza Mah. Başkanlığı

Yasemin BAŞESGİOĞLU Kocaeli Hâkimi Akçakale Hâkimliği

Özcan CELEP Kocaeli Hâkimi Hatay Hâkimliği

GELENLER:

Mustafa Kemal SERİM Antalya C.Savcısı Kocaeli C.Savcılığı

Mustafa LOKMAN Zonguldak C.Savcısı Kocaeli C.Savcılığı

Adem ÖZDEMİR Sakarya Bölge Adliye Mah. Üyesi Kocaeli Hâkimliği

Üzeyir KAZAN Alaşehir Ağır Ceza Mah. Başkanı Kocaeli Hâkimliği

Soner Fevzi VURUR Kars Ağır Ceza Mah. Başkanı Kocaeli Ağır Ceza Mah. Başkanlığı

Ahmet Sacit MÜDERRİSOĞLU İstanbul Hâkimi Kocaeli Hâkimliği

Arif TAŞ Ceyhan C.Savcısı Kocaeli C.Savcılığı

Onur İNCİ Vakfıkebir Hâkimi Kocaeli Hâkimliği

Elçim AKKAYA Havza Hâkimi Kocaeli Hâkimliği

Ayhan ATAMAN Ergani C.Savcısı Kocaeli C.Savcılığı

Sibel VURUR Kars Hâkimi Kocaeli Hâkimliği

Faruk MERTOL Karaman Hâkimi Kocaeli Hâkimliği

Tijen PABUCCU Ceyhan Hâkimi Kocaeli Hâkimliğ

Fatih OĞUZHAN Midyat C.Savcısı Bursa C.Savcılığ

Selda TUTUŞ İslâhiye C.Savcısı Kocaeli C.Savcılığı

Emine ÖZTÜRK İNCİ Vakfıkebir Hâkimi Kocaeli Hâkimliği

Mustafa ÇAMLI Ermenek Hâkimi Kocaeli Hâkimliği

Selim ŞERİF Develi C.Savcısı Kocaeli C.Savcılığı

Muhammet Emre TOTİK Burdur Hâkimi Kocaeli Hâkimliği

Fatma YÜCEL Burdur Hâkimi Kocaeli Hâkimliği

Seyfettin ÇİL Düzce C.Savcısı Kocaeli C.Savcılığı

Eyüp YOLCU Kırıkkale C.Savcısı Kocaeli C.Savcılığı