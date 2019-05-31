Kocaeli'de 30 hakim ve savcının yeri değişti

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi'nin, Adli ve İdari Yargı 2019 Yılı Ana Kararnamesi ile 3 bin 722 hakim ve savcının görev yeri değişti.
Alınan bilgiye göre, kararname ile adli ve idari yargıda 3 bin 722 hakim ve savcının görev yeri değişti.
Aralarında, Diyarbakır, Samsun ve İzmir'in de bulunduğu 20 ilin başsavcısı yeniden belirlendi.
Kararnameyle ayrıca Van, Diyarbakır, Kayseri ve Trabzon bölge adliye mahkemeleri faaliyete geçirildi, bu mahkemelerin hakim ve savcı ihtiyacına göre atamalar yapıldı.
Kararname listesi, kurulun internet sitesinden açıklanacak
İşte yeri değiştirilen hakim ve savcılar
GİDENLER:
Yusuf COŞKUN Kocaeli Ağır Ceza Mah. Başkanı İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mah. Başkanlığı
İhsan AKTAŞ Kocaeli C.Savcısı İzmir C.Savcılığı
Kemal GÜNGÖR Kocaeli Ticaret Mah. Başkanı İstanbul Anadolu Ticaret Mah. Başkanlığı
Dilek TOSUN Kocaeli C.Savcısı Kayseri Bölge Adliye Mah. Üyeliği
Emel TÜRKOĞLU Kocaeli Hâkimi Kocaeli Ticaret Mah. Başkanlığı
Yasin TEMEL Kocaeli Hâkimi Diyarbakır Ağır Ceza Mah. Başkanlığı
Yasemin BAŞESGİOĞLU Kocaeli Hâkimi Akçakale Hâkimliği
Özcan CELEP Kocaeli Hâkimi Hatay Hâkimliği
GELENLER:
Mustafa Kemal SERİM Antalya C.Savcısı Kocaeli C.Savcılığı
Mustafa LOKMAN Zonguldak C.Savcısı Kocaeli C.Savcılığı
Adem ÖZDEMİR Sakarya Bölge Adliye Mah. Üyesi Kocaeli Hâkimliği
Üzeyir KAZAN Alaşehir Ağır Ceza Mah. Başkanı Kocaeli Hâkimliği
Soner Fevzi VURUR Kars Ağır Ceza Mah. Başkanı Kocaeli Ağır Ceza Mah. Başkanlığı
Ahmet Sacit MÜDERRİSOĞLU İstanbul Hâkimi Kocaeli Hâkimliği
Arif TAŞ Ceyhan C.Savcısı Kocaeli C.Savcılığı
Onur İNCİ Vakfıkebir Hâkimi Kocaeli Hâkimliği
Elçim AKKAYA Havza Hâkimi Kocaeli Hâkimliği
Ayhan ATAMAN Ergani C.Savcısı Kocaeli C.Savcılığı
Sibel VURUR Kars Hâkimi Kocaeli Hâkimliği
Faruk MERTOL Karaman Hâkimi Kocaeli Hâkimliği
Tijen PABUCCU Ceyhan Hâkimi Kocaeli Hâkimliğ
Fatih OĞUZHAN Midyat C.Savcısı Bursa C.Savcılığ
Selda TUTUŞ İslâhiye C.Savcısı Kocaeli C.Savcılığı
Emine ÖZTÜRK İNCİ Vakfıkebir Hâkimi Kocaeli Hâkimliği
Mustafa ÇAMLI Ermenek Hâkimi Kocaeli Hâkimliği
Selim ŞERİF Develi C.Savcısı Kocaeli C.Savcılığı
Muhammet Emre TOTİK Burdur Hâkimi Kocaeli Hâkimliği
Fatma YÜCEL Burdur Hâkimi Kocaeli Hâkimliği
Seyfettin ÇİL Düzce C.Savcısı Kocaeli C.Savcılığı
Eyüp YOLCU Kırıkkale C.Savcısı Kocaeli C.Savcılığı
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Yorumlar
(1 )
Ersoy Kandemir - Allahım C.Başsavcısınında tayini çıkaydı keşke!
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