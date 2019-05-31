Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi'nin, Adli ve İdari Yargı 2019 Yılı Ana Kararnamesi ile 3 bin 722 hakim ve savcının görev yeri değişti. Alınan bilgiye göre, kararname ile adli ve idari yargıda 3 bin 722 hakim ve savcının görev yeri değişti. Aralarında, Diyarbakır, Samsun ve İzmir'in de bulunduğu 20 ilin başsavcısı yeniden belirlendi. Kararnameyle ayrıca Van, Diyarbakır, Kayseri ve Trabzon bölge adliye mahkemeleri faaliyete geçirildi, bu mahkemelerin hakim ve savcı ihtiyacına göre atamalar yapıldı. Kararname listesi, kurulun internet sitesinden açıklanacak

İşte yeri değiştirilen hakim ve savcılar

GİDENLER:

Kocaeli Ağır Ceza Mah. Başkanı Yusuf COŞKUN, İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mah. Başkanlığına

Kocaeli C.Savcısı İhsan AKTAŞ İzmir C.Savcılığına

Kocaeli Ticaret Mah. Başkanı Kemal GÜNGÖR İstanbul Anadolu Ticaret Mah. Başkanlığına

Kocaeli C.Savcısı Dilek TOSUN Kayseri Bölge Adliye Mah. Üyeliğine

Kocaeli Hâkimi Emel TÜRKOĞLU Kocaeli Ticaret Mah. Başkanlığına

Kocaeli Hâkimi Yasin TEMEL Diyarbakır Ağır Ceza Mah. Başkanlığına

Kocaeli Hâkimi Yasemin BAŞESGİOĞLU Akçakale Hâkimliğine

Kocaeli Hâkimi Özcan CELEP Hatay Hâkimliğine

Gebze C.Savcısı Recep OSOYDAN, İstanbul Anadolu C.Savcılığı’na

Gebze Hâkimi Gülcan AÇIKGÖZ, Gebze Ticaret Mah. Başkanlığı’na

Gebze Hâkimi Mehmet ÜN, Denizli Hâkimliği’ne

Gebze C.Savcısı Yunus Emre AKÇA Diyarbakır Bölge Adliye Mah. Üyeliği’ne

Gebze C.Savcısı İbrahim ŞAŞDIM, İstanbul Anadolu C.Savcılığı’na

Gebze Hâkimi Fatma Belçim KURT, Yargıtay Tetkik Hâkimliği’ne

Gebze Hâkimi Dilek ÖZEL, Yargıtay Tetkik Hâkimliği’ne

Kandıra C.Savcısı Ahmet Mesut UĞRAŞ, Gaziosmanpaşa C.Savcılığı’na

Kandıra Hâkimi Fatma Çetinkaya, İstanbul Anadolu Hâkimliği’ne

Kandıra C.Savcısı Ferhat GEZER, Büyükçekmece C.Savcılığı’na

Kandıra C.Savcısı Nuri GÖNCÜ Bakırköy C.Savcılığı’na

Kandıra Hâkimi Rümeysa KAYA, İstanbul Anadolu Hâkimliği’ne

Kandıra Hâkimi Uğur ÖZPAÇACI, Büyükçekmece Hâkimliği’ne

Kandıra Hâkimi Nilgün YILMAZ, Adana Hâkimliği’ne

Körfez C.Savcısı Gökhan ÇAKAN, Küçükçekmece C.Savcılığı’na

Gölcük C.Savcısı Serkan YEREBAKAN, Büyükçekmece C.Savcılığı’na

Karamürsel C.Savcısı Yusuf CANİK, İstanbul Anadolu C.Savcılığı’na,

GELENLER:

Antalya C.Savcısı Mustafa Kemal SERİM Kocaeli C.Savcılığına

Zonguldak C.Savcısı Mustafa LOKMAN Kocaeli C.Savcılığına

Sakarya Bölge Adliye Mah. Üyesi Adem ÖZDEMİR Kocaeli Hâkimliğine

Alaşehir Ağır Ceza Mah. Başkanı Üzeyir KAZAN Kocaeli Hâkimliğine

Kars Ağır Ceza Mah. Başkanı Soner Fevzi VURUR Kocaeli Ağır Ceza Mah. Başkanlığına

İstanbul Hâkimi Ahmet Sacit MÜDERRİSOĞLU Kocaeli Hâkimliğine

Ceyhan C.Savcısı Arif TAŞ Kocaeli C.Savcılığına

Vakfıkebir Hâkimi Onur İNCİ Kocaeli Hâkimliğine

Havza Hâkimi Elçim AKKAYA Kocaeli Hâkimliğine

Ergani C.Savcısı Ayhan ATAMAN Kocaeli C.Savcılığına

Kars Hâkimi Sibel VURUR Kocaeli Hâkimliğine

Karaman Hâkimi Faruk MERTOL Kocaeli Hâkimliğine

Ceyhan Hâkimi Tijen PABUCCU Kocaeli Hâkimliğine

Midyat C.Savcısı Fatih OĞUZHAN Bursa C.Savcılığına

İslâhiye C.Savcısı Selda TUTUŞ Kocaeli C.Savcılığına

Vakfıkebir Hâkimi Emine ÖZTÜRK İNCİ Kocaeli Hâkimliğine

Ermenek Hâkimi Mustafa ÇAMLI Kocaeli Hâkimliğine

Develi C.Savcısı Selim ŞERİF Kocaeli C.Savcılığına

Burdur Hâkimi Muhammet Emre TOTİK Kocaeli Hâkimliğine

Burdur Hâkimi Fatma YÜCEL Kocaeli Hâkimliğine

Düzce C.Savcısı Seyfettin ÇİL Kocaeli C.Savcılığına

Kırıkkale C.Savcısı Eyüp YOLCU Kocaeli C.Savcılığına

Zonguldak C.Savcısı Nihat TURAN, Gebze C.Savcılığı’na

Erzurum C.Savcısı Ekrem ŞAKAR, Gebze C.Savcılığı’na

Erdemli Hâkimi Engin KIZILTAÇ, Gebze Hâkimliği’ne

Ortaca C.Başsavcısı Hüseyin Onur ALTINIŞIK, Gebze C.Savcılığı’na

Alanya C.Savcısı Sedat BELEN, Gebze C.Savcılığı’na

Bartın C.Savcısı Mehmet APAYDIN, Gebze C.Savcılığı’na

Cizre Hâkimi Hatice GÖK YÜCEGÖNÜL Gebze Hâkimliği’ne

Çerkezköy Hâkimi Rabia Sultan İPEK SARITAŞ Gebze Hâkimliği’ne

Nizip Hâkimi Dilberay SAKAL PAPAK, Gebze Hâkimliği’ne

Çerkezköy Hâkim Ümit YÜKSEL, Gebze Hâkimliği’ne

Tatvan Hâkimi Mehmet BİLGEN, Gebze Hâkimliği’ne

Kırıkhan C.Savcısı Hüseyin TORTUK Gebze C.Savcılığı’na

Kilis Hâkimi Büşra DOĞAN AKSU Kandıra Hâkimliği’ne