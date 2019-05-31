Edinilen bilgiye göre, Gebze’de bir köfteci dükkanında fuhuş pazarlığı yapıldığı ihbarını alan İzmit Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekipleri inceleme başlattı. İhbar sonrası köfte dükkanını takibe alan polis ekipleri, A.A. (45) adlı kadının işlettiği iş yerinde garson rolündeki yabancı uyruklu kadınların iş yerine köfte yeme bahanesiyle gelen müşterilere pazarlandığını tespit etti. Yaklaşık 2 aylık takibin ardından işletmeci A.A. ve iki aileye mensup 17 şüphelinin yurt dışından getirdikleri yabancı uyruklu kadınlara tehdit ve şantaj ile zorla fuhuş yaptırdıkları tespit edildi. Bunun üzerine tespit edilen şahısların yakalanması için Gebze, Çayırova, Darıca ve Trabzon’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda fuhuş yaptığı belirlenen 7’si yabancı uyruklu 8 kadın ile kadınlara tehdit ve pasaportlarına el koyarak zorla fuhuş yaptırdığı iddia edilen 17 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan Gebze Adliyesine sevk edilen 17 kişiden kadınları tehdit ve şantajla fuhşa zorladıkları iddia edilen 9’u tutuklanırken 8 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltına alınan 4 Özbekistan, 2 Kırgızistan ve 1 Türkmenistan uyruklu kadın ise sınır dışı edildi.
Dün 23:50 TSİ- Asayiş Güncelleme: Dün 23:51 TSİ
Köfteci dükkanındaki fuhuş operasyonunda 9 tutuklama
KOCAELİ (İHA) – Kocaeli polisi tarafından bir köfteci dükkanına düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 25 kişiden 9’u tutuklandı.
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