Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Dün 23:54 TSİ- Asayiş G: Dün 23:55 TSİ

Köye 750 metre mesafede taş ocağına köylülerden tepki

Dilovası Çerkeşli’de kurulmak istenen taş ocağı için düzenlenecek ÇED toplantısı, ocağın kurulmasını istemeyen halkın tepkisi nedeniyle gerçekleştirilemedi.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Dilovası’nda Çerkeşli Mahallesi sınırları içinde kurulmak istenen taş ocağı için düzenlenecek ÇED (Çevre Etkisi Değerlendirmesi) toplantısı, vatandaşın tepkisini kapıda bekleyerek toplantıya katılmayarak göstermesiyle tutanakla toplantı gerçekleştirilmedi. Çerkeşli Mahallesi Spor Kulübü lokalinde ÇED raporu için toplanan halk, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü görevlileri tarafından bilgilendirme yapılmasını kabul etmedi. Çerkeşli’de yeni bir taş ocağının yapılmasını istemeyen halkın tepkisi sonrası tutulan ilk tutanakta toplantının başladığı, ancak köy halkının ısrarla bilgi edinme hakkını kullanmak istemediğini ifade etmesiyle toplantının sona erdirildiği yazıldı.

Çok sayıda kamyon mahalleden geçecek

Doğalgaz boru hattı ile ocak arasındaki mesafe 270 metre proje kapsamında Çerkeşli’de özel bir firma tarafından toplam 83.63 hektarlık bir alanı kaplayacak biçimde kalker ocağı ve kırma eleme tesise yapılması planlanıyor. Faaliyet alanında açık ocak işletmeciliği yapmak isteyen firma, kalker üretimini iş makineleri ve patlayıcı madde kullanılarak delme patlatma yöntemi ile yapacak. Sahadan yaklaşık yıllık 2 milyon 246 bin ton kalker üretiminin gerçekleştirilmesi planlanan taşocağı açılması planlanan bölge ile Çerkeşli Mahallesi arasında mesafe ise sadece 750 metre. Doğalgaz boru hattı ile arasındaki mesafe ise 270 metre. Taşocağından çıkacak toz, toprak ve sevkiyat sırasında çok sayıda kamyonun mahalleden geçeceğini düşünen halk ise ocağın kurulmasına tepki gösterdi.

Dün 23:54 TSİ İHA Kocaeli- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
"Eşim beni ağabeyimle aldattı" mask
"Eşim beni ağabeyimle aldattı"
Restoran yetkilisine, kadın çalışanı taciz ettiği iddiasıyla dava mask
Restoran yetkilisine, kadın çalışanı taciz ettiği iddiasıyla dava
Şehidimizin cenazesi Kocaeli'de mask
Şehidimizin cenazesi Kocaeli'de
Hafriyat kamyonu TIR’a çarptı mask
Hafriyat kamyonu TIR’a çarptı
Hastaneden dönerken hastanelik oldular mask
Hastaneden dönerken hastanelik oldular
Körfez’de zincirleme kaza: 6 yaralı mask
Körfez’de zincirleme kaza: 6 yaralı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
İzmit Belediyesi’nde işten çıkartılanlar BAKIN KİM ÇIKTI? mask
İzmit Belediyesi’nde işten çıkartılanlar BAKIN KİM ÇIKTI?
Hürriyet'ten çalışanlarına maaş müjdesi mask
Hürriyet'ten çalışanlarına maaş müjdesi
Şoför olarak girdi, amir oldu mask
Şoför olarak girdi, amir oldu
TÜGVA'nın terliğini bile İzmit Belediyesi almış! mask
TÜGVA'nın terliğini bile İzmit Belediyesi almış!
"Eşim beni ağabeyimle aldattı" mask
"Eşim beni ağabeyimle aldattı"
Hürriyet: Emine Hanım'ın neden bağırdığı belli oldu mask
Hürriyet: Emine Hanım'ın neden bağırdığı belli oldu

GALERİ

TEM'de bayram tatili yoğunluğu mask
TEM'de bayram tatili yoğunluğu
Atafen Koleji’nden yine muhteşem ödül töreni mask
Atafen Koleji’nden yine muhteşem ödül töreni
İzmit Tarihi Çarşı’dan bayrama özel nostaljik hediyeler mask
İzmit Tarihi Çarşı’dan bayrama özel nostaljik hediyeler
330 milyon TL'lik "tuzak" mask
330 milyon TL'lik "tuzak"
Mezarlık içinde cenin bulundu mask
Mezarlık içinde cenin bulundu
“Vurursun, vuramazsın” şakası KANLI BİTTİ! mask
“Vurursun, vuramazsın” şakası KANLI BİTTİ!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL