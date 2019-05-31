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Dün 23:51 TSİ- Yaşam G: Dün 23:58 TSİ

İzmit'te Kadir Gecesi yoğunluğu

Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlar, camileri doldurdu
Kocaeli'de Kadir Gecesi yoğunluğu mask
Kocaeli'de Kadir Gecesi yoğunluğu mask
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Kadir Gecesi dolayısıyla Kocaeli'deki vatandaşlar, teravih namazı için camilere akın etti. Mimar Sinan tarafından İzmit ilçesinde 1571'te yapılan Fevziye Camisi'ni saatler öncesinden dolduran vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif dinleyip dua etti. Birçok vatandaş, camilerin dolması nedeniyle namazlarını avluda kıldı, çok sayıda kadın ve çocuk da camilere akın etti. Ezanın okunmasıyla her yaştan çok sayıda kişi saf tutarak, teravih namazını kıldı.

Dün 23:51 TSİ AA Kocaeli- Yaşam

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