Alınan bilgiye göre, daha önce çalıştığı Çark Caddesi'ndeki kuaföre yardım için giden Esra T. ile iş yerine gelen eski eşi Cesur K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Cesur K, silahla eski eşine ateş etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Esra T'nin cesedi, otopsi için Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine kaldırıldı. Zanlı Cesur K, polis ekiplerince gözaltına alındı.
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Sakarya'da, boşandığı eşi tarafından vurulan kadın öldü
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, boşandığı eşi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz