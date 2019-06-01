Başkan Büyükakın, Büyükşehir personeliyle bayramlaştı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Ramazan Bayramı öncesinde Büyükşehir personeliyle bir araya geldi. Antikkapı Restoran’da düzenlenen Büyükşehir ailesinin bayramlaşma programında personele seslenen Başkan Büyükakın, “Sizlerle Ramazan Bayramı için burada buluşmak ve bir arada olmak çok keyif verici” dedi.

BÜYÜKŞEHİR PERSONELİ BİR ARAYA GELDİ

Bayramlaşma programına Başkan Büyükakın’ın yanı sıra Genel Sekreter Vekili Gökmen Mengüç, Genel Sekreter Yardımcıları Ali Yeşildal, Mustafa Altay ve Doğan Erol, başkan danışmanları, daire başkanları, şube müdürleri, iştiraklerin genel müdürleri ve personel katıldı. Büyükşehir olarak büyük bir aile olduklarının altını çizen Başkan Büyükakın, bir bayrama daha kavuşmanın huzurunu ve coşkusunu yaşadıklarını dile getirdi.

“YÜZÜNÜZDEKİ MUTLULUĞU GÖRMEK BİZİ DE MUTLU EDİYOR”

“Sizlerle bayram için burada buluşmak ve bir arada olmak bizim için çok keyif verici” diyerek sözlerine başlayan Başkan Büyükakın, “Yüzünüzdeki, gözünüzdeki mutluluğu görmek bizim için ayrı bir mutluluk. Peygamber efendimize ‘Hangi dualar kabul olur?’ diye sormuşlar. Peygamber efendimiz de ‘Günahsız ağızlarınızla birbirinize ettiğiniz dualar kabul olur’ demiş. Bana da sizler dua ederseniz çok mutlu olurum” diye konuştu.

“KADİR GECESİNE NAİL OLURSUNUZ İNŞALLAH”

“Yolumuzun istikametimizin bozulmaması için bizlere özel bir dua ederseniz çok memnun olurum” diyerek sözlerine devam eden Başkan Büyükakın, “Ben de sizlere belki isim isim değil ama hepiniz adına dua edeceğim. Hepinizin Kadir Gecesi’ni teker teker kutlarım. Bin geceden daha hayırlı olan bu geceye nail olursunuz inşallah. Bütün çalışan arkadaşlarımız, hemşerilerimiz ve bütün dünyadaki Müslümanlar bu gecenin şerefine nail olur inşallah. Hepinizin bayramını kutluyor, saygıyla sevgiyle selamlıyorum” sözlerine son verdi. Daha sonra Başkan Büyükakın; Genel Sekreter Vekili Mengüç, Genel Sekreter Yardımcıları Yeşildal, Altay ve Erol ile birlikte personelle tek tek bayramlaştı.