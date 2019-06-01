Ramazan Bayramı öncesi Hyundai Assan’da bayram sevinci yaşandı. Hyundai Assan yönetimi çalışanlara sürpriz karşılama yaptı. Tek tek el sıkarak, karşılıklı iyi dileklerin paylaşıldığı bayramlaşma, çalışanlar tarafından mutlulukla karşılandı. Bayramlaşma etkinliği gün boyu sürdü. Koreli ve Türk yöneticiler, 3 vardiya çalışan, taşeron firmalar ile 3000’i aşan Hyundai Assan çalışanının bayramını kutladı. Yöneticiler çalışanlarının Ramazan Bayramlarını kutlarken, tatilde araç kullanacak iş arkadaşlarına güvenli ve dikkatli bir sürüş diledi.
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Hyundai Assan’da bayram coşkusu
Hyundai Assan’da bayram öncesi, 31 Mayıs Cuma günü yöneticiler çalışanlar ile bayramlaştı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz