Hyundai Assan’da bayram coşkusu

Ramazan Bayramı öncesi Hyundai Assan’da bayram sevinci yaşandı. Hyundai Assan yönetimi çalışanlara sürpriz karşılama yaptı. Tek tek el sıkarak, karşılıklı iyi dileklerin paylaşıldığı bayramlaşma, çalışanlar tarafından mutlulukla karşılandı. Bayramlaşma etkinliği gün boyu sürdü. Koreli ve Türk yöneticiler, 3 vardiya çalışan, taşeron firmalar ile 3000’i aşan Hyundai Assan çalışanının bayramını kutladı. Yöneticiler çalışanlarının Ramazan Bayramlarını kutlarken, tatilde araç kullanacak iş arkadaşlarına güvenli ve dikkatli bir sürüş diledi.