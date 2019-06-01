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Kocaeli'de hafif şiddetli deprem!

Kocaeli’de merkez üssü Körfez olan bir deprem meydana geldi.
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi’nden alınan verilere göre merkez üssü Körfez Şemsettin Köyü olan deprem meydana geldi. Saat 15:59’da meydana gelen depremin büyüklüğü 1,5 olarak ölçüldü. Küçük şiddetdeki deprem hissedilmedi.

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