Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi’nden alınan verilere göre merkez üssü Körfez Şemsettin Köyü olan deprem meydana geldi. Saat 15:59’da meydana gelen depremin büyüklüğü 1,5 olarak ölçüldü. Küçük şiddetdeki deprem hissedilmedi.
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Kocaeli'de hafif şiddetli deprem!
Kocaeli’de merkez üssü Körfez olan bir deprem meydana geldi.
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Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz