Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı’nca dini bayramlarda Asri Mezarlık, Bağçeşme Mezarlığı ve Kent Mezarlığı’nda bulunan kabristanlara ücretsiz ulaşım hizmeti devam ediyor. Mezarlık ziyaretine gidecek vatandaşların ulaşımları için arife günü, bayramın birinci ve ikinci günü mezarlıklara ücretsiz servis sağlanıyor. Mezarlıklara Batı Terminali’nden saat sabah 08.00 itibariyle saat 17.00’ye kadar her saat başı ücretsiz servisler kaldırılacak.

SERVİS GÜZERGAHLARI

Batı Terminali’nden kalkacak olan servisler

Bağçeşme Mezarlığı’na gidecek olan vatandaşlar için;

Batı Terminali - Cumhuriyet Cd. - Alemdar Cd. - Çocuk Parkı(İzmit Lisesi Önü) - Yeni Turan - Bağçeşme güzergahını izleyecek.

Asri Mezarlığa gidecek olan vatandaşlar için;

Batı Terminali - Kuzey Yanyol - Leyla Atakan Cd. – Santral - M. Ali Paşa – Üçyol - Eski İstanbul Yolu - Asri Mezarlık güzergahını izleyecek.

Kent Mezarlığı’na gidecek olan vatandaşlar için;

Batı Terminali - Kuzey Yanyol - Leyla Atakan Cd. –Santral - M. Ali Paşa – Üçyol - Eski İstanbul Yolu - Kent Mezarlığı güzergahı kullanılacak.