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CHP Kocaeli iftarda buluştu

CHP Kocaeli İl Örgütü 23 Haziran seçimleri için düzenlediği toplantı sonrası 12 ilçe örgütü başkanı ve yönetimleri ile iftar yemeğinde bir araya geldi
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Örgütü 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri hazırlıkları kapsamında il binasında düzenlenen toplantı sonrası ilçe örgütü başkanları, ilçe sekreterleri, ilçe kadın kolu ve gençlik kolu başkanları ile Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği’nde (KYÖD) verilen iftar programında bir araya geldi. CHP Parti Meclisi üyesi Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, CHP Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay ve il yönetim kurulu üyelerinin katıldığı programda partililer hep birlikte oruçlarını açtı.

TOPLANTI SONRASI İFTARDA BİR ARAYA GELDİLER

İftar sonrası katılım gösteren herkese teşekkürlerini sunan CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, “Partimizde düzenlediğimiz ve oldukça verimli geçtiğine inandığım 23 Haziran seçimleri için gerçekleştirdiğimiz toplantı ve sonrası sizlerle bir araya gelmekten mutluluk duyuyoruz. Tüm bu güzel Ramazan ayında ve bu güzel Kadir Gecesi’nde tutulan oruçların, edilen duaların kabul olmasını diliyorum. Tüm arkadaşlarıma gösterdikleri özverili ve başarılı çalışmalarından ötürü teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

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