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Şükrü Karabalık, İSU'ya atandı

31 Mart Yerel Seçimlerinde AKP’den Kartepe Belediyesi Başkan Aday Adayı olan belediyenin kurucu başkanı Şükrü Karabalık, İSU Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı.
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31 Mart Yerel Seçimlerinde AKP’den Kartepe Belediyesi Başkan Aday Adayı olan belediyenin kurucu başkanı Şükrü Karabalık, aday gösterilmemişti. Mustafa Kocaman’ın aday olduğu ilçede AKP seçimi önemli bir oy farkıyla kazanmıştı. Kartepe Belediye Başkanlığı’na dönme hayalleri kuran Karabalık son yerel seçimlerde de görev alamadı. KOTO Başkanlığı için adı geçen, Karabalık, İSU Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı.

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Yorumlar

(5)
05

Kemal - bu arkadaşın kayıkcılara karşı merekı devam etmez inş

Yanıtla . 0Beğen 01 Haziran 12:34
04

Nuri doğan - Emine hanıma göre kpss şartlarını yerine getirmiş, mülakattan anlının akıyla geçmiş, kimsenin önüne alınmamış, kimseden torpil görmemiş ve hakkıyla bu makamı kazanmış. HELAL OLSUN . Hayırlara vesile olur inşallah . Allah yar ve yardımcısı olsun.

Yanıtla . 0Beğen 01 Haziran 11:55
03

Muhtar - Adam kalmamış heralde. Kaç dikişli olduğuda açıklansa iyi olur. Başkan yapmadılar. Şimdi ödülmü verildi. Çok ilginç şeyler oluyor.

Yanıtla . 0Beğen 01 Haziran 11:39
01

Şener saygılı - Hiç açıkta bırakırlarmıki sayın karabalık niye üzdünüz kendinizi bu kadar

Yanıtla . 3Beğen 01 Haziran 10:04
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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