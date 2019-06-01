Nuri doğan - Emine hanıma göre kpss şartlarını yerine getirmiş, mülakattan anlının akıyla geçmiş, kimsenin önüne alınmamış, kimseden torpil görmemiş ve hakkıyla bu makamı kazanmış. HELAL OLSUN . Hayırlara vesile olur inşallah . Allah yar ve yardımcısı olsun.