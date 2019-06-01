31 Mart Yerel Seçimlerinde AKP’den Kartepe Belediyesi Başkan Aday Adayı olan belediyenin kurucu başkanı Şükrü Karabalık, aday gösterilmemişti. Mustafa Kocaman’ın aday olduğu ilçede AKP seçimi önemli bir oy farkıyla kazanmıştı. Kartepe Belediye Başkanlığı’na dönme hayalleri kuran Karabalık son yerel seçimlerde de görev alamadı. KOTO Başkanlığı için adı geçen, Karabalık, İSU Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı.
Bugün 09:28 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 10:49 TSİ
Şükrü Karabalık, İSU'ya atandı
31 Mart Yerel Seçimlerinde AKP’den Kartepe Belediyesi Başkan Aday Adayı olan belediyenin kurucu başkanı Şükrü Karabalık, İSU Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı.
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Yorumlar
(5 )
Kemal - bu arkadaşın kayıkcılara karşı merekı devam etmez inş
Nuri doğan - Emine hanıma göre kpss şartlarını yerine getirmiş, mülakattan anlının akıyla geçmiş, kimsenin önüne alınmamış, kimseden torpil görmemiş ve hakkıyla bu makamı kazanmış. HELAL OLSUN . Hayırlara vesile olur inşallah . Allah yar ve yardımcısı olsun.
Muhtar - Adam kalmamış heralde. Kaç dikişli olduğuda açıklansa iyi olur. Başkan yapmadılar. Şimdi ödülmü verildi. Çok ilginç şeyler oluyor.
Mehmet - Devam yemeye
Şener saygılı - Hiç açıkta bırakırlarmıki sayın karabalık niye üzdünüz kendinizi bu kadar
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