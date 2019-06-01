Kadir Gecesi camiye giderken bıçaklandı!

Alınan bilgi ve iddialara göre, İzmit Tepecik Mahallesi Hürriyet Caddesi Fevziye Camii önünde dün gece bıçakla yaralama olayı meydana geldi. Kadir Gecesi nedeniyle camiye giden Mübarek B. isimli şahıs, cami çıkışında ismi öğrenilemeyen bir akrabasıyla karşılaştı. Akrabasıyla tartışmaya başlayan B., tartışmanın büyümesi üzerine akrabası tarafından bıçaklandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri bıçaklanan şahsa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralı şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri bıçaklayan şahsı arama çalışmalarına başladı.