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Gebze Fatih - Çayırova istasyon bağlantı yollarında sona doğru

Gebze – Halkalı Banliyö hattı üzerinde yeni yapılan Gebze Fatih ve Çayırova tren istasyonlarına, Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen yeni bağlantı yollarında sona geliniyor.
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ulaşımını rahatlatacak çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 2019 yılı Mart ayında açılan Gebze – Halkalı Banliyö hattı üzerindeki Gebze Fatih ve Çayırova tren istasyonlarına vatandaşların D-100 yan yolları ve diğer noktalardan rahat bir şekilde ulaşabilmesi için bağlantı yolları yapılıyor. Proje kapsamında toplam bin 350 metre bağlantı yolu inşa ediliyor. Gebze Fatih istasyonu bağlantı yolunda çalışmalar tamamlanırken Çayırova İstasyonu bağlantı yolunda kaldırım imalatlarına devam ediliyor.

ÇAYIROVA İSTASYONUNDA KALDIRIM İMALATI DEVAM EDİYOR

Gebze – Halkalı Banliyö hattı Çayırova istasyonuna ulaşım için yapılan bağlantı yolu kapsamında 900 metre yağmur suyu hattı ve 8 bin metreküp dolgu malzemesi kullanıldı. Çalışmalarda 5 bin 300 bin ton PMT, bin 690 ton asfalt serimi yapılırken 750 metreküp taş duvar inşası gerçekleştirildi. 2255 numaralı sokaktan Çayırova istasyonuna uzanan bağlantı yolunda asfalt serim işleri tamamlanırken projede şuan kaldırım imalatı sürdürülüyor.

FATİH TREN İSTASYONU BAĞLANTI YOLUNDA ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

Şişecam Yolu Sokağı’ndan Gebze Fatih Tren İstasyonu’na kadarki noktaya inşa edilen 350 metrelik bağlantı yolunda kaldırım, elektrik döşeme ve binder asfaltı inşa edildi. PMT serimi gerçekleştirilen bağlantı yolunda bin 200 ton asfalt serimi yapılarak çalışmalar tamamlandı. Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri çalışmalar kapsamında son olarak yol çizgi çizimi ve uyarı levhaları işlerini yapacak.

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