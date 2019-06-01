Yatmaya geldik, bir de üzerine para veriyorlar!

Nuri doğan - Bu kızımız ile ilgili dosyayı hazırlayıp incelemesi ve gerekenin yapılması için Emine Hanım"a gönderin. Sayın vekilimizin görüşlerini alın daha sonra ortalara çıkıp konuşmasını engelleyin bence. Bu arada 1,kopyasını Hizmet İş sendikasına göndermeyi unutmayın. Onlarda " hani bana hani bana" diye sitem etmesinler.