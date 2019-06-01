Yatmaya geldik, bir de üzerine para veriyorlar!

İzmit Belediyesi’nin iştiraki Bilişim Bayındırlık İnşaat Özel Sağlık Eğitim Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den (BEKAŞ) İzmit Belediyesi’ne kadrolu olarak Ö.Ş., geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından tartışma yaratacak bir fotoğraf paylaştı. Ö.Ş. bacak bacak üstüne attığı paylaşımının üzerine “Yatmaya geldik bide üstüne para veriyorlar canım belediyem” notunu ekledi. Tepkiyle karşılanan bu paylaşımı İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet dün gündemine aldı. Hürriyet, “Bir çalışan sosyal medya hesabı üzerinden şöyle yazıyor: ‘Yatmaya geldik bir de üzerine belediyem para veriyor. Canım belediyem.’ Şimdi siz olsanız bu arkadaşı ne yapardınız? İşine son verir miydiniz, vermez miydiniz?"
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Yorumlar
(6 )
Kemal - bence belediyelerdeki gerceğin özetini yapmış bir kişinin yapacağı işi yüz kişi yapıyor lakin gene o iş olmuyor
Nuri doğan - Bu kızımız ile ilgili dosyayı hazırlayıp incelemesi ve gerekenin yapılması için Emine Hanım"a gönderin. Sayın vekilimizin görüşlerini alın daha sonra ortalara çıkıp konuşmasını engelleyin bence. Bu arada 1,kopyasını Hizmet İş sendikasına göndermeyi unutmayın. Onlarda " hani bana hani bana" diye sitem etmesinler.
Orhan Özkan - Fabrikalarda 1 dk geç kart okuttunmu,1 saat çalışma ücretin kesiliyor.Utanmadan birde sosyal medyada yayınlıyor.Atın gitsin.Daha dün yargıtay bir dosyada açıkladı.İşyerinde uyumak işveren için haklı fesih sebebi diye.Bunu böyle yapan ACABA DAHA ÖNCE İŞE GELİYORMUYDU.
Uludag80 - vericeksin bunlara fırçayı faraşı sokak sokak süpürsünler..
Kul Hakkı - Böyle bir üslup ne özel sektör de ne de kamu da hiç etik değil gereken ne ise yapın sayın başkan. Ahlaksızlık. Haram yemek başka açıklaması yok.
İzmitli - BAşkan gönder böyle namussuzları
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