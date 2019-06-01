Dilovası bayrama HAZIR

Dilovası Belediyesi, bayram öncesi halkın ortak kullanım alanları olan İbadethaneler, Mezarlıklar ve tüketim alanlarına Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park Bahçeler Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüklerine bağlı ekipler Dilovalıları sağlıklı ve huzur içinde bayram geçirmesi için gerekli önemleri yaptığı denetimlerle almaya devam ediyor.

DENETİMLER TAMAMLANDI

Ramazan Bayramı öncesi tüm denetimlerini tamamladıklarını belirten Zabıta Müdürü Cengiz Taşdemir, “Ramazan ayı münasebetiyle zabıta ihtisas denetim ekibi olarak ilçemizde faaliyet gösteren ortak kullanım alanlarına yönelik denetimler gerçekleşmiştir. Standartlara uygun olmayan işletmelerde uygunluk standartları hakkında neler gerektiğini anlatarak eksiklikleri giderilmesi için cezai işlem uyguladık. 9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliği ve 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine ilişkin yönetmeliğine göre çalışan personelin hijyen belgeleri, ürünlerin son kullanma tarihi kontrolleri ve İlaçlama sözleşmeleri kontrollerini gerçekleştirdik. Denetimlerimiz aratarak devam edecek" diye konuştu.

İBADETHANE TEMİZLİĞİ

Haftalık olarak düzenli bir şekilde ibadethanelerin temizlendiğini belirten Temizlik İşleri Müdürü Yusuf Uzunkaya, “Haftalık olarak düzenli bir şekilde ibadethanelerimizi temizliğini oluşturmuş olduğumuz ekibimiz tarafından yapılmaktadır. Bayram öncesi tüm ibadethanelerimizin temizliğini yaparak vatandaşlarımızın temiz ve hijyenik bir ortamda ibadetleri yapabilirler” dedi.

MEZARLIKLAR BAYRAMA HAZIR

Bayramlarda en çok ziyaret edilen yerlerden biri olan mezarlıklarda gerekli çalışmaların tamamlandığını belirten Park Bahçeler Müdürü Cengiz Şahin, “İlçe sınırlarımız içerisinde bulunan tüm mezarlıklarımızın çevresinde yetişen yabani otların temizlenmesi ve çevre düzenlemesi ekiplerimiz tarafından tamamlandı. Vatandaşlarımız bayramda gönül rahatlığıyla mezarlıklarımızı ziyaret edebilirler” dedi.