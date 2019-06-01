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Kocaeli Bayan Yıldız Türkiye Şampiyonu

Antalya Manavgat’ta final oynayan Kocaeli Bayan Futbol Kulübü yıldız kızları, Türkiye şampiyonu oldu.
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Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan Yıldız Kızlar ve Genç Kızlar final maçları sonunda şampiyonlar belirlendi. Yıldızlarda Kayseri Gençlerbirliği'ni 1-0 yenen Kocaeli Bayan Futbol Kulübü, 2018-2019 sezonu Yıldız Kızlar şampiyonu unvanını aldı. Kayseri Gençlerbirliği karşısında 1-0 galip gelen Horozkent Spor Kulübü ise  2018-2019 sezonu Genç Kızlar Turnuvası şampiyonu oldu.

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