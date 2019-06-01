Şenol Çiçek’in Kocaelispor isyanı!..

Çiçek açıklamasında “Kimseye tebligat yapılmadan Kocaelispor kulübüne ömürlerini vermiş insanların, aidat borçları bahane edilerek oy kullanma haklarının ellerinden alındığını görüyoruz. Yine hukuksuz bir şekilde üyeliklerin düşürüldüğü haberleri dolaşıyor. Eğer gerçekse, düpedüz hak gaspı vardır, art niyet vardır” dedi.

"YETKİLİLER AÇIKLAMA YAPSIN!.."

Çiçek sözlerini şöyle sürdürdü: Kocaelispor yetkililerinin bu konuyu aydınlatması gerekir. Böyle bir şaibe altında genel kurul sakat olur. Kaldı ki daha önceki genel kurullarda olduğu gibi, üyeler aidat borçlarını ödeyip, oy kullanabilmelidir. Şahsım olarak kulüpten alacağımız olduğu halde, aidat ödenmediği için oy kullanma hakkımın alınması, hiç adaletli değil.