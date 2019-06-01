Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 10:27 TSİ- Spor G: Bugün 10:28 TSİ

Şenol Çiçek’in Kocaelispor isyanı!..

Kocaelispor eski başkan vekillerinden Şenol Çiçek, Kocaelispor kongresi öncesinde adeta isyan etti. Oy kullandırılmayacağını öğrenen Çiçek, adalet istedi.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Çiçek açıklamasında “Kimseye tebligat yapılmadan Kocaelispor kulübüne ömürlerini vermiş insanların, aidat borçları bahane edilerek oy kullanma haklarının ellerinden alındığını görüyoruz. Yine hukuksuz bir şekilde üyeliklerin düşürüldüğü haberleri dolaşıyor. Eğer gerçekse, düpedüz hak gaspı vardır, art niyet vardır” dedi.

"YETKİLİLER AÇIKLAMA YAPSIN!.."

Çiçek sözlerini şöyle sürdürdü: Kocaelispor yetkililerinin bu konuyu aydınlatması gerekir. Böyle bir şaibe altında genel kurul sakat olur. Kaldı ki daha önceki genel kurullarda olduğu gibi, üyeler aidat borçlarını ödeyip, oy kullanabilmelidir. Şahsım olarak kulüpten alacağımız olduğu halde, aidat ödenmediği için oy kullanma hakkımın alınması, hiç adaletli değil.

Bugün 10:27 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
Başkan Özlü, ünlü futbolcuyu ağırladı mask
Başkan Özlü, ünlü futbolcuyu ağırladı
CHP Kocaeli iftarda buluştu mask
CHP Kocaeli iftarda buluştu
Vurur tamam gibi... mask
Vurur tamam gibi...
Türkiye Yunanistan'ı 2 golle geçti mask
Türkiye Yunanistan'ı 2 golle geçti
Chelsea'nin tecrübeli kalecisi futbolu bıraktı mask
Chelsea'nin tecrübeli kalecisi futbolu bıraktı
KASKF kongresi 9 Haziran’da Atatürk Spor Salonu’nda yapılacak mask
KASKF kongresi 9 Haziran’da Atatürk Spor Salonu’nda yapılacak
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
İzmit Belediyesi’nde işten çıkartılanlar BAKIN KİM ÇIKTI? mask
İzmit Belediyesi’nde işten çıkartılanlar BAKIN KİM ÇIKTI?
Şoför olarak girdi, amir oldu mask
Şoför olarak girdi, amir oldu
TÜGVA'nın terliğini bile İzmit Belediyesi almış! mask
TÜGVA'nın terliğini bile İzmit Belediyesi almış!
Hürriyet'ten çalışanlarına maaş müjdesi mask
Hürriyet'ten çalışanlarına maaş müjdesi
"Eşim beni ağabeyimle aldattı" mask
"Eşim beni ağabeyimle aldattı"
Hürriyet: Emine Hanım'ın neden bağırdığı belli oldu mask
Hürriyet: Emine Hanım'ın neden bağırdığı belli oldu

GALERİ

TEM'de bayram tatili yoğunluğu mask
TEM'de bayram tatili yoğunluğu
Atafen Koleji’nden yine muhteşem ödül töreni mask
Atafen Koleji’nden yine muhteşem ödül töreni
İzmit Tarihi Çarşı’dan bayrama özel nostaljik hediyeler mask
İzmit Tarihi Çarşı’dan bayrama özel nostaljik hediyeler
330 milyon TL'lik "tuzak" mask
330 milyon TL'lik "tuzak"
Mezarlık içinde cenin bulundu mask
Mezarlık içinde cenin bulundu
“Vurursun, vuramazsın” şakası KANLI BİTTİ! mask
“Vurursun, vuramazsın” şakası KANLI BİTTİ!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL