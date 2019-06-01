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Muhammed Dünya Şampiyonu, Yasemin Dünya Üçüncüsü

52 ülkenin katıldığı 7. Fetih Kupası Dünya Geleneksel Okçuluk Şampiyonası'nda, genç erkeklerde Kocaelili Muhammed Ali Temel Dünya Şampiyonu, genç bayanlardaysa Yasemin Temel Dünya üçüncüsü oldu.
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52 ülkenin katıldığı 7. Fetih Kupası Dünya Geleneksel Okçuluk Şampiyonası'nda, genç erkeklerde Kocaelili Muhammed Ali Temel Dünya Şampiyonu, genç bayanlardaysa Yasemin Temel Dünya üçüncüsü oldu.

ÇİFTE BAYRAM SEVİNCİ…

Gün geçmiyor ki, ferdi branşlarda bir Dünya veya Avrupa derecesi gelmesin. Futbol takımlarının başarısızlığına rağmen, yeteri kadar ilgi görmeyen ferdi sporcularımız, inadına Dünyanın ve Avrupa’nın zirvesine çıkıyor. Tekvando antrenörü Cemal Temel’in oğlu Geleneksel Okçuluk Dünya şampiyonu olurken, bir diğer gencimiz ise üçüncü oldu.

BABA TEMEL’İN GURURU…

Çocuğuyla gurur duyan ve birçok Dünya Şampiyonu da yetiştirmiş olan Cemal Temel, Muhammed’in Dünya Şampiyonu olmasıyla gururlanırken, soyadı aynı olan diğer sporcu Yasemin Temel’i de kutladı. Temel “Kendilerini bu başarılarından ötürü tebrik ediyorum. Allah yollarını açık etsin. Bu mutluluğu bize yaşatan Rabbime hamdolsun” dedi.

Bugün 10:28 TSİ - Spor

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