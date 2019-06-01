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İBB'den köprü geçişlerine yeni düzenleme

Boğaz köprülerini kullanan araç sınıflarının revize edilmesi teklifi İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kabul edildi. Buna göre 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçmesi yasak olduğu için ceza kesilen panelvan ve kamyonetler köprüyü kullanabilecek.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi, boğaz köprülerinden kaçak geçişlerle ilgili mecliste kabul edilen teklifin ardından yeni düzenleme yoluna gitti. Buna göre 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden 1. ve 2. sınıf araçların yanı sıra tüm servis araçları, toplu taşıma araçları ve acil servis hizmeti veren araçlar (ambulans, itfaiye, polis vs) geçebilecek.

PANELVAN VE KOMYONETLER ARTIK GEÇEBİLECEK

Daha önce köprüyü kullandığı için ceza kesilen panelvan ve kamyonetler de artık 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçebilecek.

TÜM MOTORLU ARAÇLAR GEÇİŞ YAPABİLECEK

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden ise 1. ve 2. sınıf araçların yanı sıra tüm servis araçları, toplu taşıma araçları kamu kurum ve kuruluşlarının resmi plakalı araçları geçebilecek. Yavuz Sultan Selimköprüsünden ise tüm motorlu araçlar geçiş yapabilecek.

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