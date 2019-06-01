İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi, boğaz köprülerinden kaçak geçişlerle ilgili mecliste kabul edilen teklifin ardından yeni düzenleme yoluna gitti. Buna göre 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden 1. ve 2. sınıf araçların yanı sıra tüm servis araçları, toplu taşıma araçları ve acil servis hizmeti veren araçlar (ambulans, itfaiye, polis vs) geçebilecek.
PANELVAN VE KOMYONETLER ARTIK GEÇEBİLECEK
Daha önce köprüyü kullandığı için ceza kesilen panelvan ve kamyonetler de artık 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçebilecek.
TÜM MOTORLU ARAÇLAR GEÇİŞ YAPABİLECEK
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden ise 1. ve 2. sınıf araçların yanı sıra tüm servis araçları, toplu taşıma araçları kamu kurum ve kuruluşlarının resmi plakalı araçları geçebilecek. Yavuz Sultan Selimköprüsünden ise tüm motorlu araçlar geçiş yapabilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz