Kentimizde zorunluluktan doğan bir kulüp: “Huzurlarınızda Yüzbaşılarspor”

Kulüplerin birer ikişer kapanması, ya da alt yapıya ilgi göstermemesi, velilerle antrenörleri bir araya gelip örgütlenerek, kulüp kurmaya itiyor. Bunların en taze örneği de Yüzbaşılarspor oldu. Halıdere’de faaliyet gösteren gençler ve küçükler ortada kalınca, Tarık Durmuş ‘Durmadı’ ve velileri örgütleyerek pırıl pırıl bir kulüp kurdu: Yüzbaşılarspor.

30 BİN NÜFUSU OLAN BİR MAHALLE…

Yıllardır sportif faaliyetlerini değişik kulüplerin adı altında sürdüren Yüzbaşılar Mahallesi’nin gençleri ve çevre mahallelerden gelen aileler, bir arada önemli bir yapıyı hayata geçirirken, antrenör Tarık Durmuş da onlara ön ayak oldu. Halıdere’nin alt yapısında bulunan çocukların ortada kalmaması ve velilerin de mağdur olmaması için yapılan girişim, bugün pırıl pırıl bir kulübü ortaya çıkardı. Kentimizin en eski yerleşim birimlerinden biri olan Yüzbaşılar Mahallesi’nin 30 bin kişilik nüfus gücü de işin içine girince, herkesi tatmin eden bir örgütlenme oluştu.

ARALIK’TA KURULDU… KISA SÜREDE ORDU GİBİ OLDU…

Kuruluş aşamasıyla ilgili bilgi veren kulübün antrenörü ve genel koordinatörü Tarık Durmuş, “Malum, ben Körfez SK’da görev yaparken, Silivri kampında maça hazırlanıyorduk. Veliler aradı ve benimle buluşmak istediklerini söyledi. Daha sonra çay bahçesinde buluştuk. Göçlerime inanamadım. 50’ye yakın veli karşımda duruyordu. Sanki miting yapılıyordu. İnsanlar kırgın ve öfkeliydi. Halıdere’de açıkça kalan çocuklarının geleceğinden endişe ediyorlardı. Biz de ortak bir karar alarak kulübümüzü kurduk. Aralık 2018’de de resmen faaliyete başladık. Bazı çevreler, sanki onlardan icazet almamız gerekiyormuş gibi ‘bana sordunuz mu?’ falan gibi garip şeyler söyledi. Sadece güldük ve işimize baktık. Biz bu tip anlayışı yıkmak için bu kulübü kurduk” dedi.

“U-16 KATEGORİSİNE KADAR LİGLERE KATILACAĞIZ”

Durmuş gelecekle ilgili açıklamalarda da bulunurken şunları söyledi: Bu sezon liglere yetişemedik ama bol bol hazırlık maçı yapıyoruz. Çocuklarımızı sürekli aktif tutuyoruz. Gelecek sezon U16 kategorisine kadar tüm liglere katılacağız. 150’ye yakın çocuğumuz var. Kulübümüz başkanlığına da Saray Giyim’in sahibi Alpaslan Aydın beyi seçtik. Teknik ekibimizde de Kocaelispor’un efsane kaptanlarından ve teknik direktörlerinden Soner Alp var. Ben varım. Kaleci antrenörümüz Ufuk Süer var. Mustafa Türkmen hocamız var. Sıkı bir ekibimiz var ve geleceğe güvenle bakıyoruz. Biz işi sadece futbol ya da spor olarak görmüyoruz. Örneğin çocuklarımıza, Hakan Gür hocamız vesilesiyle ücretsiz İngilizce kursu veriyoruz. Ben de velilerimizle sürekli irtibat halindeyim ve çocuklarımızın okul derecelerini sıkı takip ediyorum. Okulda başarısız olan çocuğumuzu evine gönderiyoruz ve rehabilite ediyoruz. Örneğin son iki ayda çalışmaları kaldırdık. Sadece cumartesileri çocukları topladık. Çünkü sınav zamanıydı ve tamamen derslerine motive olmalarını sağladık. Bu kararı da velilerimizle beraber aldık. Çünkü dediğim gibi, biz bu kulübü velilerimizle kurduk.

“PROFESYONELLERİN PİLOT KULÜBÜ OLACAĞIZ… BİZ İŞİN TÜCCARI DEĞİL İMALATÇISIYIZ”

Biz futbola ticaret gözüyle bakmıyoruz. Biz işin imalatçısıyız. Bu arada yeni projelerimizi de birer ikişer hayata geçiriyoruz. Bunlardan en önemlisi, bir 2. ve 3.Lig kulübünün pilot kulübü olmaktır. Bununla ilgili temaslarımız sürüyor. Yine önemli teknik adamlarla görüşmelerimiz sürüyor. Bunları da yakında sizlerle paylaşacağız. Çalışmalarımızı Değirmendere Stadı’nda sürdürüyoruz ve tüm eğitimlerimiz ücretsizdir. Herkese kapımız açık. Beni 24 saat arayabilirler. Telefon numaram: 05350464335… Kulübümüzün adresi ise şöyle: Yüzbaşılar Mahallesi, Durak Market Karşısı, Doğa Apartmanı No:2, Yüzbaşılar-Gölcük…

“DİĞER BRANŞLARDA DA ÖRGÜTLENECEĞİZ”

Bu arada şunu da belirtmek istiyorum: Bizim hedeflerimiz içerisinde, diğer branşlar da var. Örneğin bir veli geldi basketbol şubesini sordu, onu da örgütledik ve basketbol ile voleybol branşlarını onlar üzerinden kuracağız. Yani velileri işin içine katarak satranç, bocce, tenis ve diğer branşları da yıllar geçtikçe faaliyete alacağız. Geleceğin kulübüyüz. Bizim için artık dün yok, bugün ve özellikle de yarın var. Yüzbaşılar, mahalle olarak zaten son derece popüler… Şimdi sırada onu en iyi şekilde temsil etmek var. Halkın ilgisi bizi teşvik ediyor. Ben Good Year’dan emekli bir işçiyim. Bu örgütlenmeyi çok önemli ve örnek olacak bir yapı olarak görüyorum. Hakan YAĞCIOĞLU