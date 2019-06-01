Şampiyon Cahit Elginkan

Maç hızlı başlayan Yahya Kaptan Lisesi, skoru 3-0 önde götürürken, galibiyeti koruyamadı, ikinciliği elde etti. Günün üçüncülük maçında ise adeta nefesleri kesti. Maçta tam 7 gol atıldı. Şehit Öğretmen Ergin Komut MTAL, İzmit Muallim Naci Anadolu Lisesi’ni 4-3 yenerek üçüncü. Muallim Naci dördüncülüğü elde etti. İzmit Şampiyon Hasan Gemici Spor Salonu’nda oynanan final ve üçüncülük maçları ilgi gördü. Her iki takımın taraftarları, takımlarına maç boyunca destek verdi. N Ahmet AKAY
YAHYA KAPTAN MTAL: 0 CAHİT ELGİNKAN AL: 3
SALON: Hasan Gemici
HAKEMLER: Derya Şanlıtürk ***,Şükrü Şahin ***
YAHYA KAPTAN MTAL: Furkan ***, Akıncan **, Yunus **, Ömer ***, Emirhan **, Furkan **, Recep **, Muhammet Raşit Çakmak **, Burak **, Muhammet Şahin Gündoğdu **, Nasuf **, Tarık **, Enes **
CAHİT ELGİNKAN AL: Ömer ****, Yiğit Özpınar ***, Feruzan ***, Muhammet ***, Mert Erdem ***, Melih ***, Ronay ***, Arda ***, Yiğit Candaş Erdeniz ***, Mert Yiğit ***, Melikşah ***, Hamza ***
GOLLER: Yiğit Özpınar (1), Mert Erdem (1), Melikşah (1)
ŞEHİT ÖĞRETMEN ERGİN KOMUT MTAL A: 4 İZMİT MUALLİM NACİ AL: 3
SALON: Hasan Gemici
HAKEMLER: Derya Şanlıtürk ***, Ahmet Kahraman Akman ***
ŞEHİT ÖĞRETMEN ERGİN KOMUT MTAL A: Yunus ***, Yusuf Kalender ***, Murat ***, Yusuf Ramazan ***, Ahmet ***, Muhammet ***, Ensar ***, Mustafa ***, Doğan ***, Enes ***, Mert ***, Semih ***
İZMİT MUALLİM NACİ AL: Kerem ***, Berkan ***, Enes **, Kutay **, Boran ***, Efe **, İsmail ***, Devran **, Mert **, Ahmet **, Baturalp **, Buğra **
GOLLER: Yusuf Kalender (2), Murat (2)(Şehit Öğretmen Ergin Komut MTAL A), Berkan (1), Efe (2)(İzmit Muallim Naci AL)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz