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Gebze'de İstanbul adayının afişi!..

İstanbul’da 23 Haziran seçimleri için Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu arasında kıyasıya bir yarış var.
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İstanbul’da 23 Haziran seçimleri için Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu arasında kıyasıya bir yarış var. Her seçimde olduğu gibi İstanbul seçimlerinde de adaylar meydanları, billboardları seçim afişleri ile donatıyor. Seçim afişleri İstanbul sınırlarını aşarak Kocaeli’ye kadar geldi. Gebze Akse Sapağı Meydanı’nda bulunan AKP’nin İstanbul Adayı Binali Yıldırım’ın afişini gören Gebzeliler şaşkınlığını gizleyemedi. Afiş üzerinde Binali Yıldırım'ın 25 Mayıs tarihinde açıklanan 'Ne dediysek yaptık, yine yaparız' sloganı bulunuyor.

Bugün 11:23 TSİ - Siyaset

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