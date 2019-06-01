Destekler güzel, ama!..

Transfer tahtasını açmak için kolları sıvayan Darıca Gençlerbirliği A.Ş. Başkanı Arif Gülen, ilçe genelinde destek turuna çıktı. Gülen bu çerçevede Darıca Kaymakamı Ömer Kahraman ile bir araya geldi. Yaklaşık 1 saat süren görüşmede Kaymakam Kahraman’a projelerini anlatan Başkan Gülen, Darıca GençlerBirliği’ni layık olduğu yere taşıyacaklarını söyledi.
FORMA HEDİYE ETTİ
Kaymakam Kahraman’ın da Arif Gülen’in kulübe sahip çıkmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdiği ve her türlü destek için elinden geleni yapacağını ifade ettiği öğrenildi. Destek sözüyle moral bulan Gülen ziyaret sonunda Kaymakam Kahraman’a adının yazdığı ve memleketi Erzurum’un plaka kodu olan 25 numaralı Darıca Gençler Birliği forması hediye etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz