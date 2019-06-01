Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 11:30 TSİ- Spor G: Bugün 11:33 TSİ

Destekler güzel, ama!..

1 yıllık 2.Lig macerasından sonra paraşütsüz 3.Lig’e geri dönen Darıca G.B.’nde yeni sezon öncesinde endişeler sürüyor. İlçenin mülki amirleri manevi destek veriyor, ama somut bir şey yok.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Transfer tahtasını açmak için kolları sıvayan Darıca Gençlerbirliği A.Ş. Başkanı Arif Gülen, ilçe genelinde destek turuna çıktı. Gülen bu çerçevede Darıca Kaymakamı Ömer Kahraman ile bir araya geldi. Yaklaşık 1 saat süren görüşmede Kaymakam Kahraman’a projelerini anlatan Başkan Gülen, Darıca GençlerBirliği’ni layık olduğu yere taşıyacaklarını söyledi.

FORMA HEDİYE ETTİ

Kaymakam Kahraman’ın da Arif Gülen’in kulübe sahip çıkmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdiği ve her türlü destek için elinden geleni yapacağını ifade ettiği öğrenildi. Destek sözüyle moral bulan Gülen ziyaret sonunda Kaymakam Kahraman’a adının yazdığı ve memleketi Erzurum’un plaka kodu olan 25 numaralı Darıca Gençler Birliği forması hediye etti.

Bugün 11:30 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
Başkan Özlü, ünlü futbolcuyu ağırladı mask
Başkan Özlü, ünlü futbolcuyu ağırladı
Şenol Çiçek’in Kocaelispor isyanı!.. mask
Şenol Çiçek’in Kocaelispor isyanı!..
Muhammed Dünya Şampiyonu, Yasemin Dünya Üçüncüsü mask
Muhammed Dünya Şampiyonu, Yasemin Dünya Üçüncüsü
Kocaeli Bayan Yıldız Türkiye Şampiyonu mask
Kocaeli Bayan Yıldız Türkiye Şampiyonu
CHP Kocaeli iftarda buluştu mask
CHP Kocaeli iftarda buluştu
Vurur tamam gibi... mask
Vurur tamam gibi...
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
İzmit Belediyesi’nde işten çıkartılanlar BAKIN KİM ÇIKTI? mask
İzmit Belediyesi’nde işten çıkartılanlar BAKIN KİM ÇIKTI?
Şoför olarak girdi, amir oldu mask
Şoför olarak girdi, amir oldu
TÜGVA'nın terliğini bile İzmit Belediyesi almış! mask
TÜGVA'nın terliğini bile İzmit Belediyesi almış!
Hürriyet'ten çalışanlarına maaş müjdesi mask
Hürriyet'ten çalışanlarına maaş müjdesi
"Eşim beni ağabeyimle aldattı" mask
"Eşim beni ağabeyimle aldattı"
Hürriyet: Emine Hanım'ın neden bağırdığı belli oldu mask
Hürriyet: Emine Hanım'ın neden bağırdığı belli oldu

GALERİ

TEM'de bayram tatili yoğunluğu mask
TEM'de bayram tatili yoğunluğu
Atafen Koleji’nden yine muhteşem ödül töreni mask
Atafen Koleji’nden yine muhteşem ödül töreni
İzmit Tarihi Çarşı’dan bayrama özel nostaljik hediyeler mask
İzmit Tarihi Çarşı’dan bayrama özel nostaljik hediyeler
330 milyon TL'lik "tuzak" mask
330 milyon TL'lik "tuzak"
Mezarlık içinde cenin bulundu mask
Mezarlık içinde cenin bulundu
“Vurursun, vuramazsın” şakası KANLI BİTTİ! mask
“Vurursun, vuramazsın” şakası KANLI BİTTİ!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL