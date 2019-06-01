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İzcilerden 910 metrede imeceli iftar yemeği

Kartepe İzcilik Gençlik ve Doğa Sporları Kulübü, 910 metre rakımlı Kartepe Pazarçayır İzcilik ve Doğa Sporları Merkezi’nde izciler tarafından imece usulü ile hazırlanan iftar yemeği düzenledi.
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Kartepe Pazarçayır Köyünde bulunan Muhteşem doğası ve manzarası ile ön plana çıkan İzcilik ve Doğa Sporları Merkezi’nde düzenlenen 400 davetlinin katıldığı iftar programına, ilimizde bulunan izcilik kulüplerinin temsilcileri,  izci liderleri, izci velileri ve Pazarçayır köyü sakinleri katıldı.

İFTAR ÖNCESİ VE SONRASI ETKİNLİKLER YAPILDI.

İftar öncesi misafirlere yönelik okçuluk, uçurtma, sanat atölyesi gibi etkinlikler ve yarışmalar düzenlendi. Kamp ateşi başında çay ve mısır ikram edilen misafirler, unutulmaz bir akşam yaşadı. Katılımcılar hatıra defterine duygu ve düşüncelerini yazdı.

10. GELENEKSEL İFTAR

10.Geleneksel Ahde Vefa İftar Pogramına ev sahipliği yapan Kartepe İzcilik Gençlik ve Doğa Sporları Kulübü  Başkanı Ahmet Özyılmaz  “10 yıldır düzenlediğimiz iftar programında, bugüne kadar emek vermiş yol arkadaşlarımızla birlikte olmanın heyecanını yaşıyoruz. İzci kampında geçtiğimiz yıl yaklaşık 5 bin izci eğitim aldı. Güzel anılar biriktirerek, geleceğe ve gençliğe yeni bir yol inşa etmeye devam edeceğiz” dedi ve teşekkürlerini iletti.

Bugün 11:34 TSİ - Spor

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