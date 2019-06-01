Birol Güven’den Martı’ya iftar!..

Darıca Martıspor’un artık ünlü bir taraftarı var. 2017 yılında federe olduktan sonra liglerin tozunu atan, geçtiğimiz hafta pazar günü de 2.Küme U19 Futbol Ligi Play-Off finalinde Beylikbağı Karadeniz’i 2-0 yenerek 1.Küme U19 Futbol Ligi’ne yükselen mavi-beyazlı ekip, Darıcalı ünlü yapımcı ve senarist Birol Güven tarafından ağırlandı. Genç Martılara Bayramoğlu’nda bulunan evinin bahçesinde iftar yemeği veren Birol Güven, şampiyon futbolcularla yakından ilgilendi. Darıca Martıspor’un 1,5 yıl içinde yakaladığı önemli başarıları Twitter hesabından paylaşan Güven, mavi-beyazlı oyuncuları kutladı.