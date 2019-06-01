Iğdır'dan acı haber! 2 askerimiz şehit oldu

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, sınırın Iğdır tarafında güvenlik güçleri ile bir grup terörist arasında çatışma çıktı. Çatışmada ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.
YARALI ASKERLER HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralı askerler, Iğdır'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
OPERASYON DEVAM EDİYOR
Takviye ekiplerin gönderildiği bölgede, kaçan teröristlere yönelik operasyonun sürdüğü belirtildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz