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Atafen’in Atatürkçü gençleri mezun oldu

Özel Atafen Koleji, 2018-2019 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreninde Anadolu Lisesi’nden 48 öğrencisini mezun etti.
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Kocaeli’de1992 yılından beri eğitim öğretim hizmeti veren Özel Atafen Koleji,25. Dönem mezunlarını coşkulu bir törenle uğurladı.Anadolu Lisesi’nden 48 öğrencisini mezun etti. Okul bahçesinde gerçekleşen mezuniyet törenine Okul Kurucu Temsilcisi Başak Tüysüz Bozdağ, Okul Müdürü Erhan Ürü, veliler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Bursa Devlet Senfoni Orkestrası’nın müzik dinletilerinin eşlik ettiği törende okul öğrencilerinden Ecem Ayşe Çakır’ın performansı alkış aldı. 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı mezuniyet töreninde 48 öğrenci mezun olma sevinci yaşadı. Törende okul birincisi Tolga Tübek, ikincisi Nazlı Hilal İmamoğlu ve üçüncüsü olan Elif Çiğdem Köksal’a fular ve plaket takdim edildi. Diploma töreninin ardından İzmir Marşı’nı okuyan 12. Sınıf öğrencileri daha sonrasında keplerini atmanın mutluluğunu yaşadı.

“EN BÜYÜK IŞIK ATATÜRK”

Mezunlarına seslenen Okul Müdürü Erhan Ürü, “Biliyorum ki bizim yüreklerimizde olduğu gibi sizde de sevinç ve hüzün boy gösteriyor. Yıllarca Atafen’in tezgahlarında öğretmenlerinizden feyz aldınız. İnanıyorum ki çok iyi işler başaracak, okulunuz ve arkadaşlarınızla bağınızı koparmayacaksınız. Görgülü, bilgili, Atatürkçü gençler yetiştirdiğimiz için gururluyuz. Sizin için en büyük ışık Atatürk’ün yoludur, başka şekilde aydınlanmaz yolunuz. Yolunuz açık olsun Atafenliler” diyerek veda etti.

“ATATÜRK’ÜN EMANETİNİ KORUYACAĞIZ”

Okul birincisi olan Tolga Tübek ise, “Daha çok küçükken gelmiş olduğumuz bu okuldan mezun olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 13 yıldır bizden yardımlarını esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bize emanet ettiği Cumhuriyeti koruyacağımızdan hiç şüpheniz olmasın. Mustafa Kemal’in ilke ve inkılapları doğrultusunda vatanımız için çalışacağız” dedi. Ekin EKEN

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