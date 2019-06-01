İzmit İnönü Caddesi'nde bulunan Yeni Turan Anaokulu'nun hemen alt tarafındaki caddeye İzmit Belediyesi tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere giysi toplanması amacıyla yerleştirilen giysi kumbarası kimliği belirsiz şahıs veya şahıslarca soyuldu. Kumbarayı açan şahıslar istediği elbiseyi alıp diğerlerini yola saçtı. Duruma tepki gösteren vatandaşlar İzmit Belediyesi yetkililerinin bu ve bu tür olayların önüne geçmesini istiyor.
Bugün 11:55 TSİ- Asayiş Güncelleme: Bugün 11:57 TSİ
Giysi kumbarası soyuldu!
İzmit'te İzmit Belediyesi tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere giysi toplanması amacıyla yerleştirilen giysi kumbarası kimliği belirsiz şahıs veya şahıslarca soyuldu.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz