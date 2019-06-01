Giysi kumbarası soyuldu!

İzmit İnönü Caddesi'nde bulunan Yeni Turan Anaokulu'nun hemen alt tarafındaki caddeye İzmit Belediyesi tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere giysi toplanması amacıyla yerleştirilen giysi kumbarası kimliği belirsiz şahıs veya şahıslarca soyuldu. Kumbarayı açan şahıslar istediği elbiseyi alıp diğerlerini yola saçtı. Duruma tepki gösteren vatandaşlar İzmit Belediyesi yetkililerinin bu ve bu tür olayların önüne geçmesini istiyor.