U-11 Futbol ligi aralıksız devam ederken, bu ligde yer alan iki takım, özel maç yaparak öğrencilerinin maç tecrübesini artırdı. Grubunda şampiyonluk mücadelesi veren Kullar U-11 minik futbolcuları, Kullar Spor Tesisleri’nin çim sahasında, Yeni Kocaelispor takımıyla güzel bir hazırlık maçı yaptı.
Bugün 12:08 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 12:10 TSİ
Kullar ve Yeni Kocaelispor güç denedi
U-11 Futbol ligi aralıksız devam ederken, bu ligde yer alan iki takım, özel maç yaparak öğrencilerinin maç tecrübesini artırdı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz