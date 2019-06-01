Kullar ve Yeni Kocaelispor güç denedi

U-11 Futbol ligi aralıksız devam ederken, bu ligde yer alan iki takım, özel maç yaparak öğrencilerinin maç tecrübesini artırdı. Grubunda şampiyonluk mücadelesi veren Kullar U-11 minik futbolcuları, Kullar Spor Tesisleri’nin çim sahasında, Yeni Kocaelispor takımıyla güzel bir hazırlık maçı yaptı.