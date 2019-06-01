Geleneksel oyunlara ilgi umut veriyor

İlkokul 3., 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin katıldığıı şenlikte, unutulmaya yüz tutmuş tombik, kaleli yakan top ve mendil kapmaca gibi oyunları çocuklara yeniden hatırlatılmasını sağlayan Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği, 6. gününde kaleli yakan top oyunuyla devam etti. Gebze’de bu yıl 6’ıncısı düzenlenen organizasyonda 5. sınıflar arası Kaleli Yakan Top oyunu müsabakaları vardı. Heyecanlı ve bir o kadar da çekişmeli geçen oyunlarda dereceye giren Zübeyde Hanım Ortaokulu, Ahmet Zeki Büyükkuşoğlu Ortaokulu, Yunus Emre Ortaokulu ve Kirazpınar Ortaokulu öğrencileri kupa ve madalya sahibi oldu.