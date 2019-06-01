Bahçeşehir Koleji’nde çalışmalarını devam ettiren Eczacıbaşı Geleceğe Smaç projesinde görev alan Soner Binici ve yardımcı antrenörler, yaz dönemi boyunca da görevlerinin başında olacak. Binici ile birlikte görev yapan teknik ekipte Şahin Kutay, Mehmet Soylu, Sinan Yardımcı, Merve Savran ve Gökçen Binici yer alıyor. Soner Binici çalışmalar hakkında bilgi verirken “Kısa sürede önemli bir ivme yakaladık. Bunun meyvelerini toplamaya başlıyoruz. Tüm velilerimizi projemize davet ediyoruz” dedi.
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"Geleceğe Smaç"ın ustaları!..
Bahçeşehir Koleji’nde çalışmalarını devam ettiren Eczacıbaşı Geleceğe Smaç projesinde görev alan Soner Binici ve yardımcı antrenörler, yaz dönemi boyunca da görevlerinin başında olacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz