TFFHG’de şampiyon Gebze Minika

Kocaeli Faal Futbol Hakem ve Gözlemciler Derneği’nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği Ramazan Turnuvası bu yılda renkli görüntülerle sona erdi. Bölgemizin duayen spor adamı, merhum Nasut Kayalı adına düzenlenen turnuvanın kupası Gebze’ye gitti. ‘Minika’ ismiyle turnuvada boy gösteren Gebzeli hakemler, finalde eski Süper Lig futbolcusu Faruk Sarman’ın kaptanlık pazubandını taşıdığı KASKF takımıyla karşılaştı. Mücadelede Fatih’in golüyle 1-0 öne geçen Minika, Uğur ile penaltı kaçırıp farkı artıramadı. KASKF, ‘atamayana atarlar’ misali bu hatayı affetmedi ve skoru 1-1 yaptı. Maçın en şık kurtarışı ise meşin yuvarlığı doksandan uçarak alan Murat Sönmez oldu. Normal süresi 1-1 biten maçta seri penaltılara geçildi. Murat Sönmez penaltı atışlarında da gole müsaade etmeyince kupa Gebze’ye gitti. Kocaeli bölgesinin gururu, A klasman hakemi Alper Çetin final maçını yönetti. MHK Başkanvekili Mustafa Çulcu ve İHK yönetiminin eksiksiz izlediği final maçında Alper Çetin resital sundu. Minika’nın kazandığı kritik penaltı ve maçın son bölümlerinde çıkan kırmızı kartta Çetin’in kararları kusursuzdu. Final maçı sonrasında Alper Çetin’e ve görev alan hakem triosuna plaket ve hediye takdiminde bulunuldu.