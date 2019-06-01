Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 12:11 TSİ- Spor G: Bugün 12:12 TSİ

TFFHG’de şampiyon Gebze Minika

Kocaeli Faal Futbol Hakem ve Gözlemciler Derneği’nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği Ramazan Turnuvası bu yılda renkli görüntülerle sona erdi.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kocaeli Faal Futbol Hakem ve Gözlemciler Derneği’nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği Ramazan Turnuvası bu yılda renkli görüntülerle sona erdi. Bölgemizin duayen spor adamı, merhum Nasut Kayalı adına düzenlenen turnuvanın kupası Gebze’ye gitti. ‘Minika’ ismiyle turnuvada boy gösteren Gebzeli hakemler, finalde eski Süper Lig futbolcusu Faruk Sarman’ın kaptanlık pazubandını taşıdığı KASKF takımıyla karşılaştı. Mücadelede Fatih’in golüyle 1-0 öne geçen Minika, Uğur ile penaltı kaçırıp farkı artıramadı. KASKF, ‘atamayana atarlar’ misali bu hatayı affetmedi ve skoru 1-1 yaptı. Maçın en şık kurtarışı ise meşin yuvarlığı doksandan uçarak alan Murat Sönmez oldu. Normal süresi 1-1 biten maçta seri penaltılara geçildi. Murat Sönmez penaltı atışlarında da gole müsaade etmeyince kupa Gebze’ye gitti. Kocaeli bölgesinin gururu, A klasman hakemi Alper Çetin final maçını yönetti. MHK Başkanvekili Mustafa Çulcu ve İHK yönetiminin eksiksiz izlediği final maçında Alper Çetin resital sundu. Minika’nın kazandığı kritik penaltı ve maçın son bölümlerinde çıkan kırmızı kartta Çetin’in kararları kusursuzdu. Final maçı sonrasında Alper Çetin’e ve görev alan hakem triosuna plaket ve hediye takdiminde bulunuldu.

Bugün 12:11 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
Şenol Çiçek’in Kocaelispor isyanı!.. mask
Şenol Çiçek’in Kocaelispor isyanı!..
Kocaeli Bayan Yıldız Türkiye Şampiyonu mask
Kocaeli Bayan Yıldız Türkiye Şampiyonu
Muhammed Dünya Şampiyonu, Yasemin Dünya Üçüncüsü mask
Muhammed Dünya Şampiyonu, Yasemin Dünya Üçüncüsü
CHP Kocaeli iftarda buluştu mask
CHP Kocaeli iftarda buluştu
Vurur tamam gibi... mask
Vurur tamam gibi...
Türkiye Yunanistan'ı 2 golle geçti mask
Türkiye Yunanistan'ı 2 golle geçti
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
İzmit Belediyesi’nde işten çıkartılanlar BAKIN KİM ÇIKTI? mask
İzmit Belediyesi’nde işten çıkartılanlar BAKIN KİM ÇIKTI?
Şoför olarak girdi, amir oldu mask
Şoför olarak girdi, amir oldu
TÜGVA'nın terliğini bile İzmit Belediyesi almış! mask
TÜGVA'nın terliğini bile İzmit Belediyesi almış!
Hürriyet'ten çalışanlarına maaş müjdesi mask
Hürriyet'ten çalışanlarına maaş müjdesi
"Eşim beni ağabeyimle aldattı" mask
"Eşim beni ağabeyimle aldattı"
Hürriyet: Emine Hanım'ın neden bağırdığı belli oldu mask
Hürriyet: Emine Hanım'ın neden bağırdığı belli oldu

GALERİ

Üniversite öğrencileri, ABD’de Türkiye’yi temsil edecek mask
Üniversite öğrencileri, ABD’de Türkiye’yi temsil edecek
TEM'de bayram tatili yoğunluğu mask
TEM'de bayram tatili yoğunluğu
Atafen Koleji’nden yine muhteşem ödül töreni mask
Atafen Koleji’nden yine muhteşem ödül töreni
İzmit Tarihi Çarşı’dan bayrama özel nostaljik hediyeler mask
İzmit Tarihi Çarşı’dan bayrama özel nostaljik hediyeler
330 milyon TL'lik "tuzak" mask
330 milyon TL'lik "tuzak"
Mezarlık içinde cenin bulundu mask
Mezarlık içinde cenin bulundu
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL