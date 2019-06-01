Gölcük İlçe Spor Müdürlüğü kontrolündeki, İl spor merkezleri çalışmaları kapsamında devam eden ve antrenörümüz Musa Şanverdi yönetiminde 17 Ağustos Spor Salonu’nda düzenlenen badminton antrenmanlarına miniklerin ilgisi, otoriteri sevindiriyor. Çok eski bir tarihi olmasına rağmen ülkemizde yeni yeni yayılan bu spora gösterilen ilgi, velileri de teşvik ediyor.
Bugün 12:12 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 12:13 TSİ
Gölcüklü çocuklar badmintonu sevdi
Gölcük İlçe Spor Müdürlüğü kontrolündeki, İl spor merkezleri çalışmaları kapsamında devam eden ve antrenörümüz Musa Şanverdi yönetiminde 17 Ağustos Spor Salonu’nda düzenlenen badminton antrenmanlarına miniklerin ilgisi, otoriteri sevindiriyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz