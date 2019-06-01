Gölcüklü çocuklar badmintonu sevdi

Gölcük İlçe Spor Müdürlüğü kontrolündeki, İl spor merkezleri çalışmaları kapsamında devam eden ve antrenörümüz Musa Şanverdi yönetiminde 17 Ağustos Spor Salonu’nda düzenlenen badminton antrenmanlarına miniklerin ilgisi, otoriteri sevindiriyor. Çok eski bir tarihi olmasına rağmen ülkemizde yeni yeni yayılan bu spora gösterilen ilgi, velileri de teşvik ediyor.