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"Hayırlı olsun Mithat ağabey"

KASKF Başkanı Murat Aydın, kader arkadaşı Mithat ağa’yı İzmit Belediyespor müdürü olduğu için kutladı.
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KASKF Başkanı Murat Aydın, kader arkadaşı Mithat ağa’yı İzmit Belediyespor müdürü olduğu için kutladı. Aydın “Değerli yol arkadaşım kıymetli ağabeyim, Kocaeli ASKF’mizin Genel Sekreteri TFF Futbol İl Temsilcim, şimdi ise İzmit Belediyesi Spor Müdürüm. Yeni görevin şahsına, eşine, çocuklarına, tüm ailene, spor camiasına, İZMİT İlçesine, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’na, İzmit Belediyesi’ne ve seni bu onurlu göreve getirenlere hayırlı olsun. Allah Utandırmasın. Ayağına taş değmesin. Rabbim sağlıklı sıhhatli uzun ömürlü mutlu ve başarılı görevler yapmanı nasip etsin. Seninle gurur duyuyoruz” dedi.

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