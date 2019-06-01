Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 12:13 TSİ- Gündem G: Bugün 12:16 TSİ

Kartepe'de avanslar hesaplara yattı

Kartepe Belediyesi Ramazan Bayramı öncesi Kartepe Belediyesi 2019 yılı ikinci dilim devlet ikramiyeleri ile birlikte, Kartepe A.Ş. bünyesinde bulunan çalışanlara da 500 TL avans ödemesini hesaplara yatırıldı.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kartepe Belediyesi 2019 yılı ikinci dilim devlet ikramiyeleri yatırıldı. Ramazan Bayramı öncesinde kadrolu işçilerin hesabına ortalama 1.325 TL, Kartepe A.Ş. bünyesinde görev yapan belediye personeline 500 TL avans ödemesi yapıldı. Yapılan ödemeler için Belediye-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Osman Şar, Kartepe Belediyesi’nde çalışan 100 çalışana ortalama 1.325 TL ortalama ikramiye ödemesi yaptığı için Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman’a teşekkür etti. Devlet ikramiyelerinin yatırılması işçiler tarafından memnuniyetle karşılanırken, Kartepe Belediyesi Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman,“Ramazan Bayramı öncesinde yaptığımız ödemeler personelimizi sevindirdi. Onlar mutlu olunca, biz daha çok mutlu oluyoruz. Tüm ekip arkadaşlarıma aileleriyle, sevdikleriyle birlikte mutlu, huzurlu, bereketli bayramlar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Bugün 12:13 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
Şoför olarak girdi, amir oldu mask
Şoför olarak girdi, amir oldu
TÜGVA'nın terliğini bile İzmit Belediyesi almış! mask
TÜGVA'nın terliğini bile İzmit Belediyesi almış!
Zeybek'ten zehir zemberek açıklama mask
Zeybek'ten zehir zemberek açıklama
1 günde 29 kişi memur yapılmış! mask
1 günde 29 kişi memur yapılmış!
Hizmet-İş'ten Hürriyet'e jet yanıt mask
Hizmet-İş'ten Hürriyet'e jet yanıt
Kocaeli'de hafif şiddetli deprem! mask
Kocaeli'de hafif şiddetli deprem!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
İzmit Belediyesi’nde işten çıkartılanlar BAKIN KİM ÇIKTI? mask
İzmit Belediyesi’nde işten çıkartılanlar BAKIN KİM ÇIKTI?
Şoför olarak girdi, amir oldu mask
Şoför olarak girdi, amir oldu
TÜGVA'nın terliğini bile İzmit Belediyesi almış! mask
TÜGVA'nın terliğini bile İzmit Belediyesi almış!
Hürriyet'ten çalışanlarına maaş müjdesi mask
Hürriyet'ten çalışanlarına maaş müjdesi
"Eşim beni ağabeyimle aldattı" mask
"Eşim beni ağabeyimle aldattı"
Hürriyet: Emine Hanım'ın neden bağırdığı belli oldu mask
Hürriyet: Emine Hanım'ın neden bağırdığı belli oldu

GALERİ

Molozların parkın yanına dökülmesine tepki mask
Molozların parkın yanına dökülmesine tepki
Üniversite öğrencileri, ABD’de Türkiye’yi temsil edecek mask
Üniversite öğrencileri, ABD’de Türkiye’yi temsil edecek
TEM'de bayram tatili yoğunluğu mask
TEM'de bayram tatili yoğunluğu
Atafen Koleji’nden yine muhteşem ödül töreni mask
Atafen Koleji’nden yine muhteşem ödül töreni
İzmit Tarihi Çarşı’dan bayrama özel nostaljik hediyeler mask
İzmit Tarihi Çarşı’dan bayrama özel nostaljik hediyeler
330 milyon TL'lik "tuzak" mask
330 milyon TL'lik "tuzak"
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL