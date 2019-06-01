Başiskele’de yapımı devam eden yeni İl Emniyet Müdürlüğü binası inşaatında çalışan işçilerden kule vince çıkan Erdal Y.(36), Kenan B.(26) bir süredir maaş alamadıkları için intihar girişiminde bulundu. Bölgeye gelen itfaiye, polis ekipleri önlem alarak işçileri ikna etmeye çalıştı. Bayram öncesi maaşlarının ödeneceği sözünü alan işçiler ikna olarak aşağıya indi. İşçiler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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Maaş alamayınca vince çıktılar
Başiskele’de yapımı devam eden yeni İl Emniyet Müdürlüğü binası inşaatında çalışan işçilerden kule vince çıkan Erdal Y.(36), Kenan B.(26) bir süredir maaş alamadıkları için intihar girişiminde bulundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz