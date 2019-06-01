3. Ağır Ceza Hakimi Yusuf Coşkun İstanbul’a atandı

Hakimler ve Savcılar Kurulu Kararnamesi kapsamında İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı’na atanan 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ve İl Seçim Kurulu Başkanı Yusuf Coşkun 15 yıldır Kocaeli'de görev yapıyordu. 1965 Bingöl doğumlu olan Coşkun 1987 Ankara Hukuk Fakültesi mezunu. 2003 yılında Kocaeli 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olarak atanan Yusuf Coşkun ilimizde, Kocaeli Adalet Komisyonu Başkanlığı, Kocaeli Çocuk Mahkemesi Başkanlığı ve son olarak ta 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevlerinde bulundu. Kocaeli 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Yusuf Coşkun’un yerine ilimizdeki aynı göreve Kars Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Soner Fevzi Vurur atandı. Vurur aynı zamanda Kars Adalet Komisyonu Başkanlığı ve seçim kurulu başkanlığı görevini yürütmekteydi.

Soner Fevzi Vurur